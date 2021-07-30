«Петербургские магистрали»: вышел в свет июльский номер газеты

Подготовка кадров и развитие предприятия стали главными темами июля в Горэлектротрансе. Реализация Программы развития «Сохраняя историю, движемся в будущее» диктует особую потребность в талантливой и инициативной молодёжи. Поэтому идущие на повышение кадровые резервисты получают возможность на новом уровне применить свои знания и реализовать амбиции. С программой развития ГЭТ связан и новый творческий конкурс, призванный угадать образ современных вагонов в ретростиле для работы в историческом центре Петербурга.

«Петербургские магистрали» объявляют приём эссе на тему «Трамвай из будущего», чтобы с помощью читателей угадать образ современных вагонов в ретростиле для работы в историческом центре Петербурга. На т.н. нулевом этапе проработки концепции предлагаем читателям включиться в творческий процесс и поделиться своими мыслями, мечтами, рекомендациями, может быть, идеями логотипа или символики на эту тему в своих эссе.

Горэлектротранс и АО «РАСУ» (входит в состав госкорпорации «Росатом») подписали соглашение о сотрудничестве в целях реализации Программы развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее». Документ предполагает создание рабочей группы и разработку дорожной карты с конкретными шагами в целях реализации проектов. Большое внимание в этой работе будет уделено вопросам научно-технического развития, а ведущие специалисты РАСУ войдут в научно-технический совет Горэлектротранса.

Торжественная церемония вручения знаков отличия кадрового резерва состоялась в Троллейбусном парке № 1. Формирование обновлённого списка резервистов проходило согласно Положению о кадровом резерве Горэлектротранса. Первые «знаковые личности» уже получают повышение и рассказывают о своих главных карьерных целях.

6 млн 400 тыс. руб. составил потенциальный экономический эффект от проектов улучшений, принятых к реализации в первом полугодии в рамках программы развития производственной системы Горэлектротранса. Итоги внедрения передовой производственной философии в 2021 году подвели на традиционном Дне бережливого производства.

По случаю Дня Военно-морского флота водитель Троллейбусного парка № 1 Александр Лапин, служивший на большом противолодочном корабле «Адмирал Левченко» (Краснознамённый Северный флот), рассказывает о любви к морю, мужской дружбе и делится флотскими байками.

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