Завершается прием рисунков на конкурс «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»

Петербургский Горэлектротранс благодарит за участие в конкурсе всех ребят и напоминает, что до окончания приема работ остается один день. Рисунки принимаются до конца 31 июля. В этом году лейтмотивом творческого соревнования стало 85-летие троллейбуса, а юные художники раскрывают тему: «85 историй городского троллейбуса».

За информацией о том, в каком формате состоится финал и объявление результатов конкурса, можно следить на сайте Горэлектротранса и сайте конкурса рисунков. Как и в предыдущие годы, объявление победителей предварительно намечено на конец августа. Дополнительно все участники будут проинформированы ближе к дате.

Вместе с вами радуемся вашим творческим успехам и всегда рады общению с вами!

Сайт конкурса рисунков

VIII конкурс рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»