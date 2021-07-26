Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса расширяет учебные программы

Петербургский Горэлектротранс развивает учебный процесс в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса (УКК), старейшей школе вагоновожатых Санкт-Петербурга. Теперь УКК расширил спектр профессиональной подготовки. Помимо водителей трамвая и водителей троллейбуса список получаемых в УКК профессий пополнился рядом наиболее востребованных рабочих специальностей.
Теперь в УКК можно обучиться и повысить квалификацию по следующим специальностям:
слесарь по ремонту подвижного состава;
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
монтёр пути;
токарь;
столяр строительный;
маляр строительный.
Подробная информация о действующих учебных программах размещена на сайте УКК.
После прохождения теоретической подготовки в дистанционном режиме слушатели курсов должны сдать электронный тест, а затем приступить к производственному обучению. Оно ведётся непосредственно в структурных подразделениях Горэлектротранса – трамвайных и троллейбусных парках. Завершение полного курса и успешное преодоление экзамена позволяет получить квалификацию, а также гарантированно трудоустроиться на предприятии.
«С учётом технического прогресса некоторые профессии теряют свою актуальность, и все наши работники могут переквалифицироваться, имея базовое среднее образование. Мы готовим специалистов по запросам подразделений Горэлектротранса. Группы у нас большие, четыре-пять наборов в год примерно по 30 человек», - рассказывает директор Учебно-курсового комбината ГЭТ Виктория Толстикова.
Также в УКК ГЭТ стартовали новые программы по переподготовке диспетчеров наземного электрического транспорта и сотрудников служб транспортной безопасности. Специалисты учебного центра в данный момент готовят ещё один новый курс – по совершенствованию профессионального мастерства водителей электротранспорта в нестандартных ситуациях.
Петербургский Горэлектротранс в связи с реализацией программы развития предприятия запустил в соцсетях рубрики #Работатьснами и #ВакансииПоСредам, где публикует еженедельный дайджест интересных вакансий и другую актуальную информацию для соискателей.