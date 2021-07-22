3 и 9 августа Горэлектротранс проведет гарантированные собеседования

Гарантированные собеседования пройдут в Службе подвижного состава и Троллейбусном парке № 6. Соискателям расскажут о кадровых потребностях Горэлектротранса, порядке трудоустройства, условиях труда, а также о предоставляемых социальных льготах. Собеседования организованы в рамках соглашения о сотрудничестве с Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

! Обращаем внимание соискателей, что соблюдение масочного режима для участия в собеседованиях – строго обязательно.

Собеседование в Службе подвижного состава:

3 августа, 14.00 – 16.00.

Сызранская ул., д. 15В, кабинет 414.

Собеседование в Троллейбусном парке № 6:

9 августа, 13.30 – 16.00.

Аэродромная ул., д. 12.

С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.