Ко Дню ВМФ: «Троллейбус идёт, как будто корабль по воде»

Многие работники Горэлектротранса отдали флоту не только годы службы, но также душу и сердце. Среди них водитель Троллейбусного парка № 1 Александр Лапин, победитель городского конкурса профессионального мастерства водителей троллейбуса-2019. В преддверии Дня ВМФ Александр рассказал, почему море влюбляет в себя раз и навсегда, поделился интересными историями о боевых походах и флотском досуге, а также объяснил, чем похожи военный корабль и современный троллейбус.

- Александр, расскажите, пожалуйста, где Вы служили, в каком звании и в какой должности?

- Я служил с 95-го по 97-й год, Краснознамённый Северный флот, 10-я бригада противолодочных кораблей, большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», в должности старший механик АРС БД СБД связи. Плюс оператор КСБУ: корабельная система боевого управления. Если проще, то дежурный по связи.

- На флот попали по собственному желанию или так распорядилась судьба?

- Меня в военкомате приписали, наверно, подходил по критериям. Просто сказали: «Ты нам нужен на флоте!» И всё. Я, когда узнал, что на флот и на два года, обрадовался, служил отлично. Боевой корабль, частые выходы в море, в загранку сходил.

- Какие задачи приходилось выполнять во время этих выходов?

- Патрулировали территорию Баренцева моря, границу с Норвегией. Искали, обнаруживали лодки. Ну, и различные учебные поисковые задачи. Были совместные учения с американцами и англичанами в Атлантике, с заходом в Великобританию.

- Сейчас уже можно рассказать подробнее об этих учениях?

- Цель была – освобождение захваченного судна. Мы подходили, окружали судно с трёх сторон, с нашего корабля на вертолёте высаживалась десантная группа морских пехотинцев и совместными усилиями освобождали судно. Потом у нас были спортивные мероприятия, уже на берегу, в британском Портсмуте, где мы стояли 6 дней. Играли в футбол, баскетбол, просто ходили в гости друг к другу на корабли. Соседним бортом к нам «американец» стоял, общались, даже обменивались различными значками, вещами. Я помню, пилотку поменял на шапку американского матроса.

- В спорте-то в результате кто кого?

- Американцы обыграли всех в баскетбол, англичане всех в футбол, а в перетягивании каната победили русские.

Александр Лапин во время службы на флоте

- Пуск ракет во время стрельб доводилось наблюдать? Служившие на флоте говорят, впечатления незабываемые…

- Ходили и мы на ракетные стрельбы, с огромной атомной подводной лодкой ТК-13. В составе 11-ти кораблей, обеспечивавших район закрытия. Была ясная погода, лето, штиль, и нам разрешили находиться на верхней палубе и смотреть подводные стрельбы. Красотища неимоверная! Появляется бурление, потом ракета, кажется, будто она медленно из воды выходит, белый дым за ней, и в небо уходит.

- И всё же какое самое яркое воспоминание о службе?

- Скажу так: если море вошло в тебя, то это навсегда. Я уже не помню на каком месяце службы это было: мы вышли в море, был небольшой шторм, не шторм даже, а волнение, балла 3, и вокруг была водная гладь колыхающаяся, огромная, необъятная, со всех сторон. Было ощущение такое, что… море влюбляет в себя. И вот это внутреннее ощущение, наверное, самое яркое.

- Служившие на флоте любят вспоминать разные флотские байки. У Вас случались забавные истории за время службы?

- Всякое бывало. Я даже пиратски выходил в эфир на местное мурманское радио «Радиотрон», «Металлику» в эфир ставил (смеётся). Они работали в УКВ-диапазоне, а фишка была в том, что дежурных по связи на корабле и на соединениях очень много, по базам военным. Дежурным по ночам скучно, и для того, чтобы найти друг друга, пообщаться, они выходили в эфир на частоте местной радиостанции. Тангенту нажимаешь, и в режиме передачи ищешь земляков: «Приём, приём, Питер есть? Кто на связи?» У нас были свои позывные, мы имена не называли, а потом, найдя друг друга, уходили на другую частоту и общались уже напрямую, по имени. Я нашёл в эфире земляка из Купчино, но на очередном сеансе связи мы забыли уйти на другой сигнал и начали общаться прямо в эфире «Радиотрона». Про музыку, кому что нравится. У меня магнитофон в посту был, и я давай ставить «Металлику», земляк тоже в ответ. В результате весь Североморск всю ночь слушал наши переговоры и музыку, которую мы ставили (смеётся).

- И что, неужели никаких последствий?

- Через несколько дней ко мне заходит старший лейтенант и начинает задавать наводящие вопросы: «Тебя Саня зовут? Из Питера? В Купчино, наверно, живёшь? Рок любишь?» И тут я начинаю понимать. Он улыбается, говорит, ещё раз будете засорять эфир – плохо кончится. Я ему отвечаю: «Вас понял».

- Была ли у Вас традиция каким-то образом отмечать первый выход в море?

- За первый выход - плафон морской воды. Грамм 700 получается, и её всю нужно выпить до дна. Зубы сводит, но это традиция неоспоримая, она всегда была, есть и будет.

- Скучаете по морю?

- Да. Однозначно да.

- А чисто флотские словечки используете ещё в лексиконе?

- Конечно! Морская терминология строго обязательна к употреблению на корабле. Если ты назовёшь вещь не флотским словом – это «залёт». Я до сих пор называю туалет гальюном, могу сказать палуба, могу сказать баночка – это стул, табуретка, могу шкерт – это верёвка. Много слов у меня частенько проскальзывает до сих пор. Один раз младший брат моего друга попросился с нами вместе посидеть, я говорю, баночку возьми и иди к нам. Он уходит в комнату, потом возвращается и спрашивает: а какую банку – литровую или трёхлитровую? Я смеюсь, говорю: баночка – это стул! В другой раз чуть охотничье ружье в компании не принесли вместо ведра, которое на флоте обрезом называется.

- Что служба на флоте дала Вам как человеку, как личности?

- Уверенность в себе, в том, что во мне есть силы для каких-то больших свершений, для жизненных поступков. Понятие дружбы настоящей, мужской. Чувство ответственности, в первую очередь перед самим собой. Флот из мальчика мужчину делает. Я реально горжусь службой на флоте. Когда я «сыграл ДМБ» (вернулся домой после окончания службы. – Прим. ред.), папа меня попросил младшего брата проводить в школу. Только обязательно по форме! Я надел полностью форму, привёл брата в класс, вся школа смотрела на меня! Моя жена вообще считает, что военно-морская форма - самая красивая из всех армейских форм.

- Возможно, несколько странный вопрос. Но есть ли что-то общее между военным кораблём и троллейбусом?

- Да, конечно. И в троллейбусе, и в корабле есть плавность. Не знаю почему, но первое, что пришло на ум – это слово плавность. Троллейбус, особенно современный, идёт как будто корабль по воде: плавно, уверенно, мощно.

- А что-то из приобретённых на флоте навыков, знаний, пригодилось в профессии?

- Ну, если только узлы морские где-то завязать (смеётся). А если серьёзно, то служба на флоте вообще по жизни закаляет, даёт уверенность, ощущение что ты на чём-то таком большом идёшь, раздвигаешь дорожное пространство, как на корабле.

- Как Вы обычно проводите День Военно-морского флота?

- Какой-то устоявшейся программы нет, потому что я часто встречаю его на работе. Но если я выходной, обязательная прогулка по набережной, посмотреть корабли, рассказать дочке. Если получится – встретиться с ребятами.

- Что бы Вы пожелали работникам Горэлектротранса и своим пассажирам, которые тоже служили на флоте?

- Семь футов под килем! И, как говорится, с нами Бог и Андреевский флаг.

Фото из архива Александра Лапина