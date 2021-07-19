Новый светофор обезопасит выезд троллейбусов на оживленный Ленинский проспект

На перекрестке Троллейбусного проезда и Ленинского проспекта появился новый светофор, который подключили 22 июля с участием представителей СПб ГКУ «ДОДД» и СПб ГУП «Горэлектротранс». Светофор обеспечит более стабильную и бесперебойную работу городского электрического транспорта и уменьшит риски ДТП с участием общественного транспорта.

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Т-образный перекрёсток Троллейбусного проезда с Ленинским проспектом, через который осуществляется выпуск троллейбусов из Троллейбусного парка №1, отличается интенсивностью движения.

«Троллейбусный парк №1 на Ленинском проспекте – крупнейший в Петербурге и вообще в Европе. Он эксплуатирует самое большое количество троллейбусов, без малого 300 единиц. Ежедневно из троллейбусного парка осуществляется выпуск на 17 маршрутов», - рассказал заместитель директора СПб ГУП «Горэлектротранс» по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов.

В числе маршрутов, которые обслуживает Троллейбусный парк №1 – новаторские №№17, 32, 41, 46, продленные за пределы троллейбусной контактной сети за счет использования троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

Из-за оживленного трафика на Ленинском проспекте автомобилисты зачастую не пропускали общественный транспорт, выезжающий с Троллейбусного проезда. Это провоцировало задержки движения, поскольку через перекресток идёт выпуск троллейбусов на линию.

В связи с этим Троллейбусный парк №1 обратился с инициативой установки светофора в администрацию Кировского района. Вопрос сдвинулся с признанием в СПб ГКУ «ДОДД» целесообразности этой инициативы.

В СПб ГКУ «ДОДД» также отметили, что строительство светофора обусловлено необходимостью снижению напряженной ситуации с разъездом общественного транспорта в Троллейбусный парк №1 при пересечении оживленного Ленинского проспекта. На Ленинском проспекте СПб ГКУ «ДОДД» организовано координированное управления движением на светофорных объектах и с подключением в режим регулирования данного адреса будет обеспечена безопасность дорожного движения и увеличена пропускная способность.