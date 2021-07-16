«Горэлектротранс» и «Росатом» стали стратегическими партнерами в целях исполнения Программы развития ГЭТ

Руководители СПб ГУП «Горэлектротранс» и АО «Русатом Автоматизированные системы управления» (входит в состав госкорпорации «Росатом») подписали соглашение о сотрудничестве. Деловая встреча прошла в Горэлектротрансе, в подписании документа стороны представляли исполняющий обязанности первого заместителя директора - заместитель директора ГЭТ по закупкам и снабжению Алексей Серебряков и исполняющий обязанности заместителя генерального директора - коммерческий директор АО «РАСУ» Андрей Серегин.

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Цель соглашения – объединить и использовать опыт организаций для совместной реализации комплексных инфраструктурных проектов в целях Программы развития городского электрического транспорта, в том числе, в части обеспечения надежного и качественного энергоснабжения.

8-летняя программа развития «Сохраняя историю, движемся в будущее», подготовленная в СПб ГУП «Горэлектротранс», предполагает комплексное и параллельное обновления подвижного состава и инфраструктуры ГЭТ. В частности, энергосистемы, как одного из ключевых компонентов инфраструктуры предприятия.

Соглашение предполагает создание рабочей группы по целям сотрудничества и разработку дорожной карты с конкретными шагами в целях реализации проектов. Большое внимание в этой работе будет уделено вопросам научно-технического развития, передаче опыта и знаний по профессиональным областям, а ведущие специалисты РАСУ войдут в Научно-технический совет Горэлектротранса (НТС ГЭТ). Напомним, что НТС ГЭТ в ближайшее время будет расширен и на его базе создадут Научно-технический совет Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта, которую возглавляет директор петербургского Горэлектротранса Денис Минкин:

Сотрудничество со столь высокотехнологичной, высокоинтеллектуальной корпорацией, действительно «корпорацией знаний», как «Росатом», я уверен, позволит Горэлектротрансу в своей Программе развития заглянуть в «будущее» и стать одним из лидеров общественного транспорта России. Петербург достоин внедрения самых современных технологий, в том числе – в транспорте», - отметил директор Горэлектротранса, президент Международной Ассоциации предприятий городского электрического транспорта Денис Минкин.

Стратегическое партнерство согласно документу подразумевает совместную работу в первую очередь по следующим крупным направлениям:

реконструкция элементов энергохозяйства для повышения надежности и автоматизации сети (включает в себя замену контактной, кабельной сети и оборудования подстанций);

комплексная диспетчеризация и обеспечение информационной безопасности на объектах СПб ГУП «Горэлектротранс» для определения облика, проектирования и создания единой диспетчерской СПб ГУП «Горэлектротранс»;

оснащение объектов СПб ГУП «Горэлектротранс» мобильными модульными подстанциями в целях резервирования электроснабжения при аварийных отключениях (разработка систем, минимизирующих ущерб предприятия, связанный с простоем подвижного состава в случаях аварийных погашений электричества со стороны ресурсоснабжающих компаний).

Также в перспективе предполагается максимальное использование опыта «РАСУ» в области создания сложных высокоинтеллектуальных систем управления, в том числе при разработке беспилотных и автоматизированных систем управления электротранспортом.