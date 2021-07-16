Туристический трамвай принял участие во флешмобе к фестивалю «Опера всем» и 18-летию "Петербургского дневника"

Реплика классического ленинградского трамвая ЛМ-33 в день 18-летия «Петербургского дневника» расширила амплуа. Без освобождения от своих ежедневных туристических обязанностей, необычный трамвай 19 июля вышел в театральный спецрейс. Задумка театрализованного представления – воссоздать атмосферу старинного Петербурга.

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Действующими лицами флешмоба вместе с репликой трамвая начала XX века стали солистка Петербургского «Мюзик-Холла» и участница международного фестиваля «Опера-всем!» Анна Викулина, а среди пассажиров праздничного рейса можно было встретить актеров в образе распространителей газет. Таким сюжетом организаторы флешмоба хотели напомнить о партнерстве «Петербургского дневника» с петербургским Горэлектротрансом. Уже несколько месяцев получить свежий выпуск городского издания можно на трамвайных маршрутах №№3, 60, 100. Для этого в салонах некоторых трамваев, обслуживающих эти направления, оборудованы специальные крепления для «Петербургского дневника». 19 июня свежий выпуск издания раздали и пассажирам спецрейса туристического трамвая.

Напомним, что маршрут «Первый туристический», пролегающий через любимые достопримечательности исторического центра, открылся в октябре 2019 года. При этом главной жемчужиной и украшением маршрута служит сам трамвай – реплика классического ленинградского вагона ЛМ-33 по прозвищу «Американка». Несмотря на иностранное имя, эта модель – полностью разработка ленинградских инженеров, просто вдохновила их зарубежная поездка и опыт американских коллег. Легендарные ЛМ-33 служили горожанам рекордные 46 лет: в довоенное время, в блокаду и после войны вплоть до 1979 года. Пассажиры даже провожали любимый трамвай в прощальный рейс, в теперь в Петербурге XXI века приветствуют его снова. На этот раз на маршруте «Первый туристический» в качестве ещё одного символа города.

С 21 июня изменился режим работы туристического трамвая, теперь он работает каждый день, совершая по три рейса: в 10:00, 13:00 и 16:00. Старт – от Музея городского электрического транспорта. Приобрести билеты на туристический трамвай можно только в электронном виде на сайте музея. Посадка на туристический маршрут производится только на территории музея, высадка возможна на любой трамвайной остановке. Пассажиры допускаются в туристический трамвай только при наличии средств индивидуальной защиты. Подробную информацию можно найти в специальном разделе на сайте Музея городского электрического транспорта: http://getmuseum.ru/T1