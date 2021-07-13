Карьерные цели представителей кадрового резерва записали в «Студенческий блокнот»

В 2021 году летняя рубрика «Студенческий блокнот», материалы для которой готовят практиканты Пресс-службы ГЭТ, помолодела. В рамках профориентации для школьников старшеклассница Анастасия Божаткина попробовала себя в роли журналиста и провела опрос на встрече директора Горэлектротранса Дениса Минкина с кадровым резервом. Анастасия выбирает будущую профессию и ей интересно было узнать у кандидатов на повышение, с чего они начинали и их главную карьерную цель.

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Евгений Епифанов, старший мастер в Совмещенном трамвайно-троллейбусном парке, категория кадрового резерва «Таланты ГЭТ»:

«О главной еще не думал, а следующая цель - повышение в начальника цеха либо зама по ремонту. Начинал в 2016 году с должности слесаря. В 2017 году вернулся из армии, восстановился на мастера в отделе технического контроля, в 2018 году работал в цехе по ремонту трамвая также в должности мастера и с 2019 года - в должности старшего мастера».

Александр Корешов, помощник директора по развитию производственной системы в Троллейбусном парке №1, категория кадрового резерва «Достояние ГЭТ»:

«В ближайшие два-три года хочу стать начальником Службы технической политики, ну а в перспективе 10 лет директором Горэлектротранса. Начинал с должности мастера, до этого работал в «Водоканале» слесарем, потом стал бригадиром. В ГЭТ пришел мастером, стал старшим мастером, начальником смены, начальником цеха и потом помощником директора парка по развитию».

Евгений Калужин, ведущий специалист по безопасности движения, категория кадрового резерва «Капитал ГЭТ»:

«Планирую вообще стать заместителем директора по организации перевозок в Трамвайном парке №5, я начинал с пятого парка, поэтому там. Лет за пять-семь постараюсь. На предприятие пришёл в 2017 году водителем трамвая».

Подготовила Анастасия Божаткина

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