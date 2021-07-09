Туристический трамвай доехал до экватора лета

К середине июля по маршруту «Первый туристический» (Т1) проехали 2200 человек с начала лета. На популярность трамвайных путешествий сработала ещё и погода. Не так уж и часто, даже в летнем Петербурге, удаётся насладиться открыточными видами при ясном дне. Напоминаем, что для поездки на туристическом трамвая обязательно использование средств индивидуальной защиты, билеты приобретаются заранее и только в электронной форме.

Летом для удобства пассажиров изменился режим работы маршрута «Первый туристический». С 21 июня он работает каждый день. Маршрут обслуживает реплика классического ленинградского трамвая ЛМ-33, которая выходит из ворот Василеостровского трамвайного парка. Прокатиться через исторический центр Санкт-Петербурга на ретротрамвае можно три раза в день: трамвайное путешествие начинается от Музея городского электрического транспорта в 10:00, 13:00 и 16:00.

Приобрести билеты на туристический трамвай можно только в электронном виде, через форму на официальном сайте Музея городского электрического транспорта. Посадка на туристический маршрут производится только на территории Музея, высадка возможна на любой трамвайной остановке. Пассажиры допускаются в туристический трамвай только при наличии средств индивидуальной защиты.

Маршрут трамвай «Первый туристический» (Т1) был открыт Горэлектротрансом в ноябре 2019 года. В свой первый рейс он отправился из Василеостровского трамвайного парка, откуда началось регулярное трамвайное движение в Петербурге в 1907 году. Уникальный маршрут, разработанный Горэлектротрансом, проходит с Васильевского острова, через Петроградскую сторону, мимо Финляндского вокзала, по Литейному проспекту до цирка на Фонтанке, а обратно – через Садовую улицу и Троицкий мост. На пути трамвая – 500 достопримечательностей и шесть мостов.