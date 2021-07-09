В обновленный кадровый резерв Горэлектротранса вошли 67 специалистов

Директор Горэлектротранса Денис Минкин вручил знаки отличия кадрового резерва самым перспективным кандидатам на повышение. Торжественная церемония состоялась в Троллейбусном парке №1. Из 132 специалистов (выдвинуты руководителями) и 9 самовыдвиженцев в кадровый резерв включены 67 профессионалов. Занимаемые должности самые разные – от водителей до заместителей директоров парков по организации перевозок.

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Формирование обновленного списка резервистов проходило согласно Положению о кадровом резерве Горэлектротранса. Документ призван оперативно сформировать соответствующий пул специалистов, не только обладающих компетенциями, но и готовых расти профессионально. В рамках положения были определены группы по трем направлениям: «Таланты ГЭТ», «Капитал ГЭТ» и «Достояние ГЭТ». При этом ещё на этапе формирования кадрового резерва некоторые кандидаты получили новые должности.

В группу «Таланты ГЭТ» вошла молодёжь из числа недавних выпускников учебных заведений, победителей конкурсов профессионального мастерства – всего 19 человек. На новые должности переведены четверо: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Леонтий Горбунов назначен инженером-технологом 1 категории Трамвайного парка №5, слесарь по ремонту подвижного состава Никита Прохоров – мастером Участка главного механика, монтёр пути Никита Елисеев – мастером путевых работ, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Юрий Кучко – начальником смены Троллейбусного парка №2.

«Капитал ГЭТ» сформирован из 29 работников с управленческим опытом на должностях начального звена управления. Повышение уже получили трое: мастер по ремонту Михаил Кравченко переведён на должность главного механика Трамвайного парка №5, инженер-технолог Евгений Новожилов стал начальником участка бортового оборудования Трамвайного парка №1, а инженер-электроник Владислав Пивоваров начальником участка бортового оборудования Трамвайного парка №7.

19 работников с управленческим опытом на должностях среднего звена управления сформировали группу «Достояние ГЭТ». Новую должность получила начальник отдела эксплуатации Троллейбусного парка №1 Светлана Пономарёва, она назначена заместителем директора парка по организации перевозок Трамвайного парка №5.

Для каждого резервиста формируется индивидуальный план развития, включающий стажировку в ОСП, при необходимости поступление в вуз на профильную специальность, повышение квалификации, участие в заседаниях Научно-технического совета, семинарах, форумах. Например, на обучение в Петербургский государственный университет путей сообщения направлены Адель Габдуллин, Василий Самыкин, Виталий Чикишев («Подвижной состав железных дорог»), Арсентий Орлюк, Никита Носков, Олег Тарасов («Строительство железных дорог и транспортных тоннелей»), Артем Анфимов, Галина Овчинникова («Система обеспечения движения поездов»). В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете будут проходить обучение: Евгений Лозовой, Алексей Сергеенков, Владимир Гламоздин, Константин Корытов («Организация движения и управление на транспорте»), Никита Иванов («Электроэнергетика и электротехника»).

Важность прохождения современных образовательных программ подчеркнул директор петербургского Горэлектротранса Денис Минкин: «У вас есть приоритет при назначении на те или иные вышестоящие должности. Но это будет требовать образования, повышения квалификации. Я хочу вас к этому подтолкнуть. Видит бог, на всех разговорах, особенно с молодёжью, я говорю: ребята, идите учитесь! Без этого движение вперёд будет медленное, если вообще будет. Моя цель как директора – вас увидеть, чтобы вы у меня «появились» перед глазами, и я мог бы на вас рассчитывать при тех или иных внутренних затеях. Второе: подтолкнуть вас к самосовершенствованию, самообразованию, но не с патетической точки зрения, а с реальной, когда вам надо «добрать» нужную квалификацию».

Вторая часть встречи с кадровым резервом прошла в формате брифинга руководителей. Директор предприятия рассказал о том, как движется работа по программе развития Горэлектротранса, принятой в апреле 2021 года. Завершилась беседа интерактивным мозговым штурмом, на котором сотрудники составили матрицу SWOT-анализа о сильных и слабых сторонах предприятия и необходимых шагах по его совершенствованию.