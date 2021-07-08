Молодёжь из Лигово познакомилась с Трамвайным парком №8

Как работает электротранспорт, где он проходит обслуживание и чем различаются модели трамваев, узнали ребята из подростково-молодёжного центра «Лигово». Специально для них сотрудники Трамвайного парка №8 подготовили экскурсию, а представители ОГИБДД Кировского района дополнили её короткой лекцией о Правилах дорожного движения.

Гости познакомились с рабочим местом водителя трамвая в кабине нового вагона «Витязь-Ленинград», проехали по территории трампарка в салоне трамвая «ТрамРус» и обсудили эволюцию электротранспорта рядом с памятником Блокадному трамваю, который является подлинным вагоном МС 1930-х гг. выпуска. Сотрудники дорожной полиции, в свою очередь, напомнили о правилах поведения в общественном транспорте и на улице.

«Мы ведём активную работу по популяризации городского электрического транспорта среди подрастающего поколения. У нас в гостях бывают и дошкольники, и школьники. Самым маленьким мы рассказываем об основных Правилах дорожного движения. А те, кто постарше, уже интересуются, как, например, устроиться к нам на работу», - рассказал помощник директора по безопасности дорожного движения Трамвайного парка №8 Павел Каменский.

Напомним, недавно в Трамвайном парке №8 побывали студенты 1 курса СПбГАСУ, обучающиеся по специальности «Техносферная безопасность». Визит состоялся в рамках соглашения о сотрудничестве, заключённого между Горэлектротрансом и СПбГАСУ в феврале 2021 года.

Фото: Управление ГИБДД РФ по СПб и ЛО