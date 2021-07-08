В детской библиотеке нарисовали трамваи и троллейбусы

Юные посетители Детской библиотеки МЦБС им. Лермонтова присоединились к VIII конкурсу детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» петербургского Горэлектротранса. В этом году тема конкурса: «85 историй городского троллейбуса». Так организаторы напоминают ребятам о юбилее петербургского троллейбуса, которому 21 октября исполняется 85 лет.

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Пресс-служба Горэлектротранса организовала мастер-класс в детской библиотеке, где ребята узнали о том, как был изобретён трамвай и когда появился троллейбус, посмеялись над весёлыми прозвищами электротранспорта, увидели современную технику. Некоторые дети пришли со своими любимыми игрушками – миниатюрными трамваями и троллейбусами. И они тоже пригодились: участникам мастер-класса предложили сразу же порисовать на тему конкурса, пока они вдохновлены новыми знаниями и впечатлениями.

Напомним, до завершения конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» остаётся три недели. Петербургский Горэлектротранс приглашает к участию детей в возрасте до 12 лет включительно. Рисунок может быть выполнен в любой технике (акварель, гуашь, пастель, фломастеры итп) на бумаге размера А4 или А3. Подать работу в этом году можно только в электронном виде через специальную форму.

Сайт конкурса рисунков: https://deti.electrotrans.spb.ru/