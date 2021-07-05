Разработана интерактивная карта развития наружного освещения Санкт-Петербурга

Информация Комитета по энергетике и инженерному обеспечению

СПб ГБУ «Ленсвет» визуализировал планы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту наружного освещения на несколько лет вперед. На сайте компании (http://www.lensvet.spb.ru/maps) размещена интерактивная карта, на которой представлены все объекты адресной инвестиционной программы Санкт‑Петербурга на четырехлетний период с подтвержденным финансированием.

На карте наглядно можно увидеть места проведения работ, узнать подробную информацию об объекте, количеству устанавливаемого светотехнического оборудования, срокам ввода в эксплуатацию. Там же можно задать вопрос и получить ответ о планах и перспективах объектов, ввод в эксплуатацию которых, запланирован после 2025 года.

В ближайшие годы запланировано установить новое освещение на 153 объектах – улицах, кварталах, скверах, садах и парках. При устройстве освещения в кварталах работы ведутся комплексно с учетом детских и спортивных площадок, территорий школ и детских садов, подходов к медицинским учреждениям. Освещение в парках обустраивается вместе с существующими уличными игровыми пространствами, подсветкой малых архитектурных форм. Для более безопасного нахождения и проезда по улицам дополнительными источниками света оборудуются остановки общественного транспорта, перекрестки, пешеходные переходы.