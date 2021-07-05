Горэлектротранс помог студентам ФСПО ГУАП задуматься о будущем

В петербургском Горэлектротрансе завершилась летняя производственная практика для студентов-третьекурсников Факультета среднего профессионального образования ГУАП. Десять будущих профессионалов проходили оплачиваемую практическую подготовку на должностях слесарей-электриков по ремонту электрооборудования с конца мая по начало июля. Студенты были распределены в троллейбусные парки №1 и №3, трамвайные парки №7 и №8, а также в Производственное депо Службы подвижного состава ГЭТ.

Вместе с руководителями Горэлектротранса студенты обсудили возможность дальнейшего трудоустройства. Молодым людям предложили выбрать темы дипломных проектов, актуальные для отрасли ГЭТ на следующий учебный год, а также прийти на преддипломную практику и далее – на работу. Многие специалисты предприятия участвуют в государственных экзаменационных комиссиях вузов и средних учебных заведений. Кроме того, есть возможность летний трудовой семестр провести в качестве слесарей-электриков в одном из структурных подразделений.

Директор Горэлектротранса Денис Минкин призвал студентов ФСПО ГУАП думать о будущем уже сейчас и продолжать учиться: «Вы уже сейчас получили уважаемую и, что самое главное, понятную профессию. Продолжайте искать себя на стыке отраслей. Например, между инженерными и экономическими специальностями, между электрикой и автоматизированным проектированием. В наши дни способность просчитать бизнес-план – важнейшая вещь. К примеру, нужно уметь определять, когда экономически целесообразнее починить, а когда – заменить на новое».

Напомним, петербургский Горэлектротранс заключил соглашения о сотрудничестве с рядом учебных заведений Санкт-Петербурга: Академией транспортных технологий, Санкт-Петербургским техникумом железнодорожного транспорта, Петербургским государственным университетом путей сообщения Императора Александра I, Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом, Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом «ЛЭТИ» и Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России.