Трамваи №№ 19 и 48 перевезли порядка 7 тысяч болельщиков EURO 2020

Официальные трамвайные маршруты Чемпионата Европы UEFA EURO 2020 в городе на Неве - №№ 19 и 48 – работали в течение всех семи матчей на стадионе «Санкт-Петербург». Всего трамваями-челноками Горэлектротранса воспользовались около семи тысяч болельщиков. При этом маршруты не переставали работать и для обычных пассажиров Приморского района.

Фото:

Трамваи №№ 19 и 48 вошли в число официальных маршрутов ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Они соединяют станции метро «Старая Деревня» и «Чёрная речка» с Яхтенной улицей и Яхтенным мостом к стадиону «Санкт-Петербург». В дни матчей – 12, 14, 16, 18, 21, 23 июня и 2 июля – на линию выходили современные низкопольные вагоны Трамвайного парка №5 и Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка. Дважды режим работы продлевался до двух часов ночи – после поздних матчей Бельгия-Россия (12-13 июня) и Финляндия-Бельгия (21-22 июня).

В преддверии Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 на маршруты Горэлектротранса вышли спортивные трамваи и троллейбусы. 100 единиц подвижного состава были оформлены к самому ожидаемому футбольному событию лета. Необычный подвижной состав и сейчас можно встретить во всех частях города, чтобы пассажиры могли проехать на «спортивном» подвижном составе и в центре, и в спальных районах. После завершения чемпионата фирменная символика будет демонтирована: трамваи и троллейбусы примут свой классический вид во второй половине июля.

Любопытно, что пассажиры Горэлектротранса предугадали результаты четырёх матчей из семи. На официальной страничке предприятия в соцсети «ВКонтакте» перед каждой игрой на стадионе «Санкт-Петербург» проводился опрос на тему: «Кто победит?» И хотя голосование показало, что результаты первых трёх матчей стали неожиданностью для большинства, последующие четыре, включая игру четвертьфинала, для многих были прогнозируемы.