Ушёл из жизни разработчик петербургских трамваев Николай Алексеевич Белик

2 июля после тяжелой непродолжительной болезни ушёл из жизни Белик Николай Алексеевич. Николай Алексеевич хорошо известен всем, кто связан с городским электротранспортом.

Родился 04.01.1952 года на хуторе Климов в крестьянской семье. Вся его жизнь была связана с транспортным машиностроением. Свою трудовую биографию Николай Алексеевич начал на Кировском заводе. Перейдя на работу на Ленинградский трамвайно-троллейбусный завод в 1991 году стал его директором, с 1993-2006 года Генеральный директор ОАО «Петербургский трамвайно-механический завод».

Николай Алексеевич-кандидат технических наук, почетный работник транспорта России, действительный член Академии транспорта Российской Федерации, член Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга.

Руководил разработкой и запуском в серию трамвайных вагонов для ЛМ-93, ЛМ-99, ЛМ-2000. ЛВС-97 и их модификаций. Содействовал внедрению в России и СНГ транзисторной системы управления тяговым электроприводом переменного тока, а также выпуску троллейбусов, соответствующих мировым стандартам. Награжден медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга»

В коллективе нашего предприятия хорошо знали и любили Николая Алексеевича. Вместе совершенствовали продукцию ПТМЗ, вместе участвовали в испытаниях трамваев и троллейбусов, вместе строили планы по развитию Горэлектротранса.

Память о Николае Алексеевиче Белике - добром и отзывчивом человеке, прекрасном специалисте, талантливом инженере и руководителе навсегда останется в сердцах близко знавших его работников нашего предприятия.

О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно.