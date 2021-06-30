Будущие специалисты по охране труда ознакомились с работой трамвайного парка

Студенты 1 курса Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ), обучающиеся по специальности «Техносферная безопасность», побывали на экскурсии в Трамвайном парке № 8. Визит состоялся в рамках соглашения о сотрудничестве, заключённого между Горэлектротрансом и СПбГАСУ в феврале 2021 года.

Фото:

В ходе экскурсии студенты ознакомились с производственным процессом в целом, воздействующими на персонал опасными и вредными факторами, зонами, представляющими потенциальную опасность для работников, а также организацией охраны труда и безопасного производства работ.

С производством учащихся ознакомил главный инженер Трамвайного парка № 8 Сергей Клещевников. Особое внимание будущих специалистов он обратил на организацию работы, связанной с обеспечением безопасности труда. Так, в парке обозначены пешеходные дорожки и места перехода через трамвайные пути, отмечены негабаритные места, при работе с вагоном в депо блокируется контактный провод и т.д. Ребята осмотрели оборудованное на территории парка убежище.

Также Сергей Клещевников рассказал молодым людям о работе в области охраны экологии и окружающей среды. Студенты узнали, как организованы в парке хранение и вывоз твёрдых бытовых отходов, увидели работу моечного комплекса, оборудованного современной системой очистки сточных вод и оборотным водоснабжением. Эти технологии позволяют уменьшить водопотребление на моечном комплексе до 85 %.

В завершении экскурсии ребят пригласили на работу в Горэлектротранс по окончанию учёбы: предприятие с развивающимся современным производством испытывает потребность в грамотных специалистах по охране труда (с этими и другими вакансиями можно ознакомиться на официальном сайте ГЭТ). Учащиеся СПбГАСУ получают представление об отрасли ГЭТ ещё на стадии учёбы: проходят на предприятии практическую подготовку, пишут дипломные работы на темы городского электрического транспорта - одна из последних таких работ посвящена оценкам профессиональных рисков.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между ГЭТ и ГАСУ предусматривает также возможность получения высшего образования в университете для членов кадрового резерва Горэлектротранса. Средства, затраченные на обучение, полностью компенсируются предприятием в случае успешной учёбы и отсутствия «хвостов».