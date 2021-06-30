Эксперты бережливого производства освоили новые инструменты для развития ГЭТ

В петербургском Горэлектротрансе прошёл традиционный День бережливого производства. Эксперты в области внедрения передовой производственной философии, руководители парков, подразделений и служб собрались на площадке Троллейбусного парка № 1, из года в год демонстрирующего лучшие показатели в реализации программы развития производственной системы ГЭТ. После деловой игры и докладов состоялась церемония награждения лучших экспертов.

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К участникам мероприятия обратился директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, отметивший, что процесс внедрения бережливого производства для предприятия очень важен: «Это, может быть, не сразу заметные, но очень важные составляющие нашего бизнеса: экономики, скорости, эффективности принятия решений, безопасности. Вы занимаетесь важным делом, и делаете его нестандартными путями». Директор предприятия подчеркнул необходимость оптимизации системы снабжения ГЭТ и улучшения её взаимодействия с производством, а также обратил внимание, что на Днях бережливого производства всегда присутствуют руководители парков, подразделений и служб. «Это значит, что ГЭТ придаёт этому процессу самое первостепенное значение», - подчеркнул Денис Минкин.

Начальник отдела перспективного развития Службы технической политики Горэлектротранса Андрей Уланов рассказал о реализации программы развития производственной системы ГЭТ в 2021 году. За первое полугодие подано 13 проектов улучшений, принято к реализации 4 проекта, ещё 3 отправлены на доработку. Потенциальный экономический эффект от принятых к реализации проектов составляет 6 млн 400 тыс. руб. Среди ожидаемых результатов в 2021 году: обеспечение повсеместного применения систем «5С» и «TPM», получение экономического эффекта от реализации предложений и проектов улучшений в размере не менее 35 млн руб., вовлечение в процессы постоянных улучшений не менее 85 % работников предприятия. За отчётный период было продолжено изучение лучших практик внедрения бережливого производства на высокоэффективных предприятиях России. Также Андрей Уланов сообщил, что на базе петербургского Горэлектротранса планируется открыть Центр компетенций, в котором бережливому производству могли бы обучаться представители предприятий транспортного комплекса.

Доклад Андрея Уланова

Помощник директора Троллейбусного парка № 1 по развитию производственной системы Александр Корешов представил доклад о внедрении в ОСП методологии управления проектами Scrum, позволяющей осваивать принципы самоорганизации и упрощающей анализ проводимой работы. Для демонстрации состояния текущей деятельности команды используется специальная Scrum-доска, состоящая из нескольких колонок. Бизнес-задачи и карточки конкретных работ передвигаются по доске из колонки в колонку.

Помощник директора Троллейбусного парка № 3 по развитию производственной системы Олег Кудрявцев доложил, что за первое полугодие в парке подано 31 предложение, из которых 30 % рассматриваются как потенциальные проекты улучшений. В стадии реализации находятся два проекта с суммарным ожидаемым экономическим эффектом 609 тыс. руб., ещё два проекта в настоящее время разрабатываются. Также в первом полугодии пересмотрено два производственных процесса, реализован ряд мероприятий по улучшению качества и повышения безопасности условий труда.

В рамках деловой программы тренер-консультант по бережливому производству Владимир Пупков провёл для экспертов семинар-практикум по методике организации производственных процессов по системе 6 Сигма. Участники семинара смогли тут же опробовать полученные знания, применив новые инструменты к решению той или иной актуальной производственной проблемы. Среди тем, взятых в разработку командами, были приводящие к задержкам на линии технические браки, работа моечных комплексов, предоставление качественной услуги по перевозке пассажиров в жаркую погоду, соблюдение стандартов предприятия, нарушения трудовой дисциплины при ведении деятельности, сбор оплаты проезда при бескондукторном обслуживании и др.

В завершении деловой программы директор Горэлектротранса Денис Минкин вручил активистам бережливого производства благодарности за весомый вклад в развитие производственной системы ГЭТ.