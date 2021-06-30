«Петербургские магистрали»: вышел в свет июньский номер газеты

Первый месяц лета ознаменовался в Горэлектротрансе профессиональными и спортивными достижениями, важной социальной работой, благотворительностью. Не обошлось в эти жаркие дни и без коллективного выезда на природу.

Петербуржцы опять уехали с наградами с Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая». В соревнованиях участвовали 36 участников из 29 городов России. Игорь Скударнов из Трамвайного парка № 7 занял 4-е место в списке лучших водителей страны и победил в одной из номинаций.

По обращению работников предприятия комиссия сторон коллективного договора СПб ГУП «Горэлектротранс» договорилась о внесении изменений и дополнений в данный документ, улучшающих положение членов трудового коллектива. Основные изменения коснулись раздела 6 колдоговора «Социальные гарантии и льготы».

Исполнилось 96 лет одному из старейших работников предприятия, участнику штурма Берлина Борису Лерману. По случаю дня рождения коллегу пришли поздравить представители Горэлектротранса во главе с директором предприятия Денисом Минкиным. Говорили о здоровье, о работе, и, конечно же, о войне.

Ежегодная благотворительная акция «Помоги детям, стань донором!» прошла в Троллейбусном парке № 1. Материальную компенсацию традиционно направят в Благотворительный Фонд «Здоровье и будущее детей» - на лекарства и медикаменты детям с онкологическими заболеваниями.

Спартакиаду Горэлектротранса завершил праздник в верёвочном парке для самых активных спортсменов. В устройстве аттракциона можно было без труда увидеть сходство с трамвайно-троллейбусным хозяйством. А название одного из этапов – троллей – и вовсе отсылало к транспортной отрасли напрямую.

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