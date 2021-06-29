Молодёжь Горэлектротранса «обмозговала» сотрудничество с МИК «Cerebrum»

Активисты Молодёжного совета Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» познакомились с ребятами из Молодёжного инновационного комплекса «Cerebrum» Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Встреча стала ещё одним совместным мероприятием в рамках соглашения, подписанного в декабре 2020 года директором СПб ГУП «Горэлектротранс» Денисом Минкиным и начальником университета Богданом Гавкалюком.

Молодёжные активисты обсудили возможность разработки совместной базовой научно-технической программы, которая, с одной стороны, отвечала бы миссии Горэлектротранса по обеспечению быстрого, безопасного и комфортного перемещения по Санкт-Петербургу, а с другой - соответствовала бы основным направлениям деятельности университета. Например, в рамках такой программы курсанты могли бы писать дипломные или курсовые проекты, связанные с темами безопасности на электротранспорте, участвовать в различных конференциях, в работе научно-технического совета Горэлектротранса, посещать трамвайные и троллейбусные парки с целью изучения особенностей производственного процесса. Также молодёжь двух организаций могли бы объединить общие интересы в области культуры и спорта.

На встрече было решено продумать детали будущей программы, а ещё дать ей яркое, краткое, ёмкое и оригинальное название – по примеру «Cerebrum», что в переводе с латыни означает «головной мозг». В следующий раз активисты планируют встретиться в сентябре.

МИК «Cerebrum» был основан в 2015 году в целях повышения инновационной активности вузовской молодёжи, в его состав вошли представители научных кружков кафедр университета. Среди задач комплекса - привлечение молодёжи к участию в университетских, городских, региональных, всероссийских и международных студенческих мероприятиях; взаимодействие с учебными и научными заведениями Санкт-Петербурга и Ленинградской области и другими организациями с целью реализации совместных проектов.

Ранее в рамках соглашения между ГЭТ и Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России прошли совместные показательные тактико-специальные учения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий на транспорте. В майских учениях были задействованы экипаж троллейбуса и отделение пожарно-спасательного подразделения, которые отрабатывали действия при ДТП. Работники Аварийно-восстановительной службы ГЭТ в апреле приняли участие в масштабных учениях, посвященных 115-летию со дня образования университета ГПС МЧС и 20-летию Всероссийского студенческого корпуса спасателей. А в начале года на территории Горэлектротранса прошла тренировка по отработке практических навыков действий при пожаре.