Продолжается приём работ в рамках VIII конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»

VIII конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» достиг «экватора». Творческое состязание стартовало ровно месяц назад, в Международный день защиты детей, приём работ завершится 31 июля. Тема этого года посвящена юбилею одного из главных видов транспорта Санкт-Петербурга: «85 историй городского троллейбуса».

Лучшие работы участников конкурса по доброй традиции украсят борта трамваев и троллейбусов петербургского Горэлектротранса. Это самая почетная для юных художников награда за участие в конкурсе. Оформленный красочными рисунками подвижной состав создаёт особое настроение.

Первые троллейбусы вышли улицы города в октябре 1936 года. На Невском проспекте (тогда – проспекте 25 Октября) выстраивались очереди из желающих прокатиться на новом виде транспорта – «безрельсовом трамвае». Каким были первые троллейбусы, можно понять по уникальному ЯТБ-1 из коллекции Музея городского электрического транспорта. Яркие машины с полуобтекаемым деревянным кузовом, мягкими сиденьями и шторками на окнах – транспорт повышенной комфортности! А для маленьких пассажиров – ещё и своеобразный аттракцион.

Петербургский Горэлектротранс предлагает юным художникам пофантазировать: изобразить историю троллейбуса или трамвая, нарисовать любимые маршруты, на которых мальчики и девочки ездят в детский сад или школу, придумать фантастические сюжеты с участием электротранспорта.

К участию приглашаются дети в возрасте до 12 лет включительно. Рисунок может быть выполнен в любой технике (акварель, гуашь, пастель и пр.) на бумаге размера А3 или А4, главное – чтобы он был ярким и раскрывал интересный сюжет. Приём работ продлится с 1 июня до 31 июля 2021.

Приём работ осуществляется в электронном виде. Перед загрузкой рисунок требуется сфотографировать чётко и ровно, а лучше – отсканировать. Оригинал работы необходимо сохранить – он может потребоваться для организации выставки (будет сообщено дополнительно). Формат выставки и награждение победителей будет зависеть от текущей санитарно-эпидемиологической обстановки. Традиционно церемония награждения победителей проходит в конце августа. О формате подведения итогов конкурса будет сообщено дополнительно.

Цель конкурса – поощрить и развить талант детей, научить ребят своими глазами видеть необычное на знакомых и привычных улицах родного города на Неве. Кроме того, привлекая внимание к городскому электротранспорту с помощью конкурса, в петербургском Горэлектротрансе во время летних каникул напоминают маленьким пешеходам и пассажирам о важности соблюдения правил дорожного движения.

Анкета участника: заполняется в электронном виде

Срок приёма работ: с 1 июня по 31 июля 2021 года

Сайт конкурса: deti.electrotrans.spb.ru