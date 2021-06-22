Одному из старейших ветеранов Горэлектротранса подарили фильм о блокадном трамвае

24 июня отметил 96-летие Борис Лерман – один из старейших работников ГЭТ. В Трамвайно-троллейбусном управлении Борис Иосифович трудился с 1949 до 1985-го года - сначала водителем первого ленинградского троллейбуса ЯТБ-1, затем ревизором в Службе движения. В профессию ветеран пришёл сразу после Великой Отечественной войны. По случаю дня рождения своего коллегу приехали поздравить представители Горэлектротранса во главе с директором предприятия Денисом Минкиным. Говорили о здоровье, о работе, и, конечно же, о войне. Ведь так сложилось, что день рождения Бориса Иосифовича приходится на второй день после Дня памяти и скорби.

В свои 96 лет Борис Иосифович Лерман не прерывает связи с родным предприятием: принимает гостей; чтобы быть в курсе жизни коллектива - регулярно читает газету «Петербургские магистрали». На встрече в день рождения ветерана директор Денис Минкин подарил имениннику, в том числе, диск с новым фильмом «Трамвай идёт на фронт», который создавался при поддержке городского правительства и с участием Горэлектротранса. О премьере фильма Борис Лерман уже читал в корпоративной газете, а теперь сможет лично оценить эту картину.

О значении блокадного трамвая Борис Лерман знает не понаслышке. Блокада застала его в Ленинграде, учащимся ремесленного училища. После остановки трамвайного движения ежедневная дорога от дома до завода «ЛОМЗ» и обратно стала занимать у обессиленного юноши 8 часов. Уже после войны, вернувшись в город на Неве, в дни начала и окончания блокады Борис Лерман вновь отправлялся пешком от Верейской улицы до проспекта Обуховской Обороны - проделывая этот путь в память о страшных блокадных буднях.

К 76-й годовщине начала блокады Ленинграда. Воспоминания Бориса Лермана

На встрече с Денисом Минкиным вспомнили и фронтовое прошлое Бориса Иосифовича. Несмотря на почтенный возраст, ветеран обладает отличной памятью. О своей жизни, на которую пришлись великие и драматичные события XX века, Борис Лерман рассказал в воспоминаниях, которые озаглавил «Судьба блокадника и солдата». В год 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады эти воспоминания по инициативе Горэлектротранса были переданы Президентской библиотеке, и в настоящее время входят в раздел «Память о Великой Победе». Вот как рассказывает Борис Лерман о самом начале войны.

«В первые дни войны занятия в классах и практические работы в цеху шли своим чередом, но уже в июле мы почувствовали тревожное ожидание, хотя нам всё время внушали, что скоро враг будет разбит и всё будет хорошо. И вот вдруг команда: занятия прекратить, построиться и идти на завод «ЛОМЗ» и оказывать взрослым рабочим помощь в снятии со своих мест станков и прочего заводского оборудования и грузить на поданные железнодорожные платформы для отправки их на восток, что мы и сделали. Выполняли мы и другие разные подсобные работы. И вот опять новая команда. Было это в конце июля или в начале августа.

Нам, 2 группам оптиков-механиков и другим было сказано ехать домой и забрать кое-какие вещи, кружку и ложку и прибыть в столовую к завтраку для отправки куда-то на новую работу. После завтрака нас сразу трамваем увезли на Балтийский вокзал, откуда поезд доставил до станции Толмачёво. По лесу мы прошли 7 км и после небольшой передышки вручили нам большие, тяжёлые лопаты и повели к месту. А там уже работа идёт вовсю, которую выполняет огромная армия женщин от мала до велика. Мужчин очень мало. Нам отмерили участок, и мы также начали рыть противотанковые рвы.

Рисунок Бориса Лермана

Это мы сейчас знаем, какую роль сыграли эти рвы, вошедшие в историю как Лужский оборонительный рубеж (ЛОР). Работа была очень тяжёлая. Лопаты были выше нашего роста и стояли мы босиком в размокшей после дождя глине, и никто не жаловался на тяжесть. Перерыв на обед, и снова за работу до вечера, после чего ужин из солдатской кухни, отбой и сон в сарае на сеновале, а утром опять лопаты в руки, и опять на «боевое задание» без скидок на рост и возраст. Фашистские самолёты летали так низко над нашими головами, что отчётливо было видно лицо лётчика, но почему-то не стреляли, а только разбрасывали листовки. На других участках давали пулемётные очереди и бомбили. Были жертвы, но работы не прекращали после того, как стервятники улетали. Листовки нам подбирать и читать не разрешали. Мастер ходил с большой веткой и угрожал наказанием. Листовок было так много, что утаить было невозможно. Так, например, в одной из листовок было написано, что сын И. Сталина Яков Джугашвили сдался в плен и перешёл на сторону немцев и пр., чему мы не верили, хотя он был в немецкой форме.

Сколько дней и в какие числа мы там трудились, не помню, но помню, что приблизительно в середине августа 1941 г. вечером была команда срочно забрать свои вещи и строиться, хотя работы не были закончены. Покидая территорию, мы тут же увидели, как подошли военные и начали разворачивать пушки на окраине рва, а мы бегом через лес на станцию Толмачёво, где еле-еле успели на последний поезд на Ленинград. Как теперь нам известно, бои шли очень тяжёлые с очень большими потерями для Красной Армии. После прибытия в город нашему РУ-7 дали новое задание: послали на оборонительные работы где-то в районе станции Сортировочная ближе к Московскому и Пулковскому шоссе в районе Средней Рогатки, где строили дзоты (долговременная земляная огневая точка). Возможно, что ныне существующие 2 дзота около площади Победы - наша работа. Какого это числа было, не помню, но хорошо помню, что в этот день мимо нас шла толпа беженцев из Пушкина, и сказали нам, что немцы ещё не вошли, но бомбят, и горит Екатерининский дворец. И в это же время над нашими головами появился фашистский бомбардировщик, а навстречу ему вылетел наш советский истребитель. Завязался воздушный бой. Бой был короткий. К нашему великому огорчению бомбардировщик сбил наш истребитель, и спокойно полетел дальше. Хорошо видно было, как наш лётчик выпрыгнул на парашюте. Ребята бросили работу и побежали к месту падения самолёта, несмотря на то, что мастер приказал остановиться. Когда добрались до места, лётчика уже не было - его подобрали свои и увезли. Один из наших ребят возмущался и ругался на работников авиационной промышленности, держа в руках кусок зелёной фанеры с красной звездой – часть упавшего истребителя.

Впоследствии немцы с большими потерями окружили ЛОР, но главную задачу Красная Армия выполнила. Она остановила наступление фашистов на Ленинград на 45 дней, что дало возможность организовать оборону на ближних подступах к городу и Ленинград взят не был».

Б. И. Лерман воевал в составе 9-го отдельного гвардейского мотоциклетного Бранденбургского ордена Красной Звезды батальона 11 гвардейского танкового корпуса. Освобождал концлагерь в Польше, штурмовал Зееловские высоты, брал Имперскую канцелярию, оставил надпись на стене Рейхстага и даже оказался запечатлён на знаменитой картине известного баталиста П.А. Кривоногова «Капитуляция фашистских войск в Берлине 2 мая 1945 года». Награждён орденом Красной звезды, Орденом Отечественной войны, боевыми медалями «За освобождение Белоруссии», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» (всего более 20 медалей), памятным знаком ветерана 1-й гвардейской Краснознамённой танковой армии, нагрудным знаком ветерана 11-го гвардейского танкового Прикарпатско-Берлинского Краснознамённого и ордена Суворова корпуса.

Б.И. Лерман, 1946 г.