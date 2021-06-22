Трамваи петербургского Горэлектротранса эффективно помогли во время нештатной ситуации в метрополитене

22 июня во время нештатной ситуации на северных станциях петербургского метрополитена были оперативно изменены маршруты трамваев №№ 55 и 100. Это позволило эффективно перенаправить пассажиропотоки из закрытых станций метро. 55-й и 100-й – наиболее популярные маршруты наземного городского транспорта Санкт-Петербурга: на них работает подвижной состав повышенной вместимости, в том числе трёхсекционные низкопольные вагоны. Кроме того, ещё три маршрута электротранспорта были усилены дополнительным подвижным составом.

Петербургский Горэлектротранс оперативно изменил и перенаправил трамваи №№ 55 и 100 к станции метро «Удельная» в 19:10. Также были усилены маршруты трамваев №№ 9 и 21 и троллейбуса №4 – на них вышли дополнительные единицы подвижного состава. За счёт вовремя перенаправленного электротранспорта интервал между вагонами составил 1-2 минуты, что позволило вывезти существенную часть пассажиров временно закрытого метрополитена. На стандартные трассы и к обычному режиму работы электротранспорт вернулся в 20:50, после возобновления движения в подземке.

Нестандартная ситуация показала грамотную и слаженную работу Диспетчерского отдела Службы движения ГЭТ, который вовремя перенаправил трамваи на новый участок и координировал работу. На высокую оценку в непростых условиях сработал линейный персонал – водители и кондукторы, которым пришлось вежливо объяснять пассажирам схему движения в условиях неотложных действий, терпеливо дожидаться посадки и высадки.

Работа трамваев в нештатной ситуации в вечерний час пик показала эффективность наземного рельсового транспорта как обладающего наибольшей провозной способностью среди других видов наземного общественного транспорта. Благодаря наличию трамвайных путей, дублирующих и связывающих ветки метрополитена, удалось вывезти существенную часть пассажиропотока и не допустить возникновения кризиса.