Сотрудники Горэлектротранса рассказали о перенесённом коронавирусе

На фото: День здоровья в Троллейбусном парке №1 (фото: Наталья Александрова)

Петербургский Горэлектротранс напоминает о необходимости использования средств индивидуальной защиты при проезде в трамваях и троллейбусах. Предприятие с весны прошлого года усилило меры по противодействию новой коронавирусной инфекции. Однако, несмотря на предпринимаемые предосторожности, многие сотрудники ГЭТ столкнулись с болезнью. Они поделились перенесённым опытом.

Альфинур Сакаева, кондуктор Троллейбусного парка №6: «Я заболела ещё в июне прошлого года, болела очень тяжело. Температура высокая была, держалась дня 3-4. А дальше уже без температуры, но там никаких сил не было уже, ковид все их забирает. Слабость, головокружения... Обоняние и вкус с первых дней пропали, где-то недели на две. И вот уже год прошёл, а я ещё до конца не восстановилась. И соображаешь очень медленно, и сил нет».

Егор Мухаморов, слесарь по ремонту подвижного состава Трамвайного парка № 1: «Заболел я 9 апреля, были сильные головные боли, температура 37,1 – 37,4, болело горло, ухо. Когда я вызвал врача, он сказал, что якобы хорошо, просто простуда. В итоге через несколько дней я пошёл к дежурному терапевту и настоятельно попросил, чтобы сделали анализы на ковид, который в результате подтвердился. Но время было упущено, и у меня заболела вся семья. Младшая дочка, 4 года, легче всех перенесла, сын 10 лет потяжелее – с температурой лежал, головными болями. Жена тяжелее всех перенесла, у неё поражение было одно лёгкое 15 %, другое 10 %, неделю она практически встать не могла. Я и по сей день не очень-то комфортно себя чувствую. Слабость, потряхивание какое-то присутствуют, к концу дня усталость необычная. Бывает, что перехватывает дыхание ни с того ни с сего».

Владислав Рогожников, токарь участка главного механика Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка: «В начале декабря я сначала почувствовал лёгкое недомогание. Как человек взрослый и советского воспитания, я на него не обратил внимания. Однако ночью сквозь сон чувствовал, что что-то здесь не так. Утром ощутил сильную ломоту в теле, боль в горле, померял температуру – 39,5. Заболевание протекало бурно, быстро. Сбил температуру парацетамолом, принял препарат, который был заранее куплен, раз уж пошла такая зараза. Пришёл врач, он сам два раза переболел ковидом, поэтому сразу определил, что это ковид, тест подтвердил. Рекомендовали мне посмотреть памятку на сайте поликлиники, я посмотрел и чётко следовал инструкциям. После того, как сбил температуру, оставалась ломота в мышцах, суставах. Самое неприятное - слабость в кишечнике. Ещё общая слабость, от малейшего движения бросало в пот, руки тряслись. Слабость при выполнении работ чувствовалась до месяца».

Елена Федотова, специалист по кадровому делопроизводству Управления по персоналу Горэлектротранса: «Новый год встретила на больничной койке. За полторы недели до этого почувствовала себя плохо, а 28 декабря увезли в больницу. Тяжело. Температура, сильнейшая слабость, тяжело дышать – почти подала в обморок. В больнице сразу поставили кислород. Начались таблетки, уколы, к старому Новому году отпустило, выписали 13 января, но ещё две недели была дома под наблюдением. Поражение лёгких – 40%».

Георгий Иванов, водитель Троллейбусного парка №6: «Я заболел 31 мая, поднялась высокая температура, первые три дня до 39,5 доходило, потом держалась на уровне 37 с небольшим градусов. Из-за того, что длительное время были плохие анализы, пришлось долго сидеть дома, а это было очень скучно. Скучал без работы, без активной жизни, набрал в результате четыре килограмма».

Галина Сухорукова, слесарь по ремонту подвижного состава троллейбуса Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка: «Я заболела в конце мая. По медицинским показаниям ковид у меня протекал в средней форме, но мне было тяжело. Была температура 39, держалась долго, слабость была, обморочное состояние, я в коридоре даже падала. Дышать было тяжело, я лежала и спала на животе. Пропало полностью обоняние, вкусовые ощущения, я есть ничего не могла, но, так как принимала тяжёлые лекарства, приходилось заставлять себя. Проболела я весь июнь, 5 недель. У меня до сих пор не восстановились вкусовые ощущения, не все запахи ощущаю. Я делала флюорографию, у меня рубец на левом лёгком 5 сантиметров, а сейчас сердце. Я поверяла моторику, сутки ходила с аппаратом – левый желудочек повреждён, и я собираюсь к кардиологу».

Петербургский Горэлектротранс напоминает, что лучший способ защиты от COVID-19 – вакцинация. Работники предприятия могут пройти вакцинацию на базе поликлиники СПб ГБУЗ № 107 «Центр Профпатологии» по адресу: ул. Коммуны, д. 36 (тел. 777-92-98, доб. 7574); либо в ближайшей городской поликлинике – по месту нахождения структурного подразделения, по месту жительства. Вакцинация против COVID-19 снижает риск заболевания и развития осложнений среди населения.