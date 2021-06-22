«Алые паруса»: полный список изменений маршрутов на 25-26 июня

В связи с проведением праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» закрывается трамвайное и троллейбусное движение на ряде улиц в центре Санкт-Петербурга.

Закрытие движения по Троицкому мосту

с 21 июня по 10:00 28 июня

Трамваи следуют:

№3: от к/ст «Площадь Репина» по действующей трассе до Инженерной ул., далее по Инженерной ул., ул. Белинского, Литейному пр., Литейному мосту, ул. Академика Лебедева, Лесному пр., Гренадерской ул., Большому Сампсониевскому пр., ул. Смолячкова, Лесному пр. (обратно: по Лесному пр.) до к/ст «Станция метро "Выборгская"».

Закрытие движения по Дворцовому мосту, Невскому пр. от Садовой ул. до Дворцовой пл., Биржевой пл., Малой Морской ул., Гороховой ул.

с 16:00 25 июня по 05:00 26 июня

Троллейбусы следуют:

№1: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр., Лафонской ул., ул. Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской ул., Суворовскому пр.) до к/ст «Тульская улица»;

№5: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр. до к/ст «Проспект Бакунина»;

№7: от к/ст «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр., пр. Бакунина, Мытнинской ул. (обратно: по Мытнинской ул., Полтавской ул., Невскому пр.), 8-й Советской ул. до к/ст «Новгородская улица»;

№10: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Съезжинская улица»;

№11: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Съезжинская улица»;

№17: от к/ст «Сызранская улица» по ул. Решетникова, Московскому пр., Загородному пр. до к/ст «Владимирская площадь» (обратно: по Загородному пр., Московскому пр., Благодатной ул., Новоизмайловскому пр., Краснопутиловской ул., Варшавской ул., ул. Галстяна, ул. Костюшко, ул. Галстяна, Краснопутиловской ул., Новоизмайловскому пр., Благодатной ул., Московскому пр., ул. Решетникова);

№22: от к/ст «Хасанская улица» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр., Лафонской ул., ул. Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской ул., Суворовскому пр.) до к/ст «Тульская улица».

Закрытие движения по проспекту Добролюбова

с 20:00 25 июня до 05:00 26 июня

Трамваи следуют (с учетом закрытия Сампсониевского моста):

№6: направлен по двум трассам:

- от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до к/ст «19-я линия В.О.»;

- от к/ст «Тихорецкий проспект» по Тихорецкому пр., Политехнической ул., 2-му Муринскому пр., пр. Энгельса, Большому Сампсониевскому пр., Сердобольской ул., Торжковской ул., ул. Академика Крылова, Ушаковскому мосту, Каменноостровскому пр., Каменноостровскому мосту, Песочной наб., Вяземскому пер., наб. реки Карповки, Петропавловской ул., ул. Льва Толстого, Большой Монетной ул., ул. Чапаева, Гренадерскому мосту, Гренадерской ул., Лесному пр., ул. Академика Лебедева, ул. Комсомола (обратно: по Боткинской ул., ул. Академика Лебедева) до к/ст «Площадь Ленина»;

№40: направлен по двум трассам:

- от к/ст «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до Большой Монетной ул., далее по Большой Монетной ул., ул. Чапаева, Гренадерскому мосту, Гренадерской ул., Лесному пр., ул. Академика Лебедева, ул. Комсомола (обратно: по Боткинской ул., ул. Академика Лебедева) до к/ст «Площадь Ленина»;

- от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до к/ст «19-я линия В.О.»;

Троллейбусы следуют:

№9: движение закрыто;

№10: движение закрыто;

№11: движение закрыто;

№31: от к/ст «Северный проспект» по действующей трассе до к/ст «Съезжинская улица».

Закрытие движения по Литейному мосту

с 22:00 25 июня до 05:00 26 июня

Трамваи следуют:

№3: движение закрыто.

Троллейбусы следуют:

№3: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Кирочной ул., Потемкинской ул., ул. Чайковского, Литейному пр. (обратно: по Литейному пр., Кирочной ул.), далее по действующей трассе до к/ст «Балтийский вокзал»;

№8: от к/ст «Троллейбусный парк №2» по Арсенальной ул., Минеральной ул., Кондратьевскому пр., пр. Металлистов, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Кирочной ул., Потемкинской ул., ул. Чайковского, Литейному пр. (обратно: по Литейному пр., Кирочной ул.), далее по действующей трассе до к/ст «Балтийский вокзал».