Молодёжный совет ГЭТ провёл благотворительную донорскую акцию

В Троллейбусном парке № 1 в понедельник состоялась ежегодная благотворительная акция «Помоги детям, стань донором!», организованная по инициативе Молодёжного совета Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс». Материальная компенсация за сдачу крови будет направлена в Благотворительный Фонд «Здоровье и будущее детей».

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Для удобства работников ГЭТ выездная бригада Городской станции переливания крови уже 4-й год подряд специально приезжает в Троллейбусный парк № 1. Благодаря этому транспортники имеют возможность сдать кровь без отрыва от производства, а медики пополняют запасы донорской крови, потребность в которой возрастает в период каникул и отпусков.

Сегодня в 1-й троллейбусный приехали представители трамвайных и троллейбусных парков, Управления и Службы движения. Акция собрала не только кадровых доноров Горэлектротранса, но и тех, кто пришёл на донорский пункт впервые.

«Об акции я услышала от председателя нашего профкома Натальи Сергеевны Александровой, решила принять участие, чтобы помочь детям, - рассказала новичок акции оператор ЭВМ Троллейбусного парка № 1 Ксения Радугина. - Ощущения хорошие, чувствую себя отлично! Сначала волновалась, но потом всё нормально стало. Медсёстры все аккуратные, понравилось! Может быть, буду и в дальнейшем сдавать и помогать».

Ксения Радугина и заместитель председателя ППО ГУП «Горэлектротранс» Ирина Генис

В ходе благотворительной акции работники Горэлектротранса сдали 7,5 литров донорской крови. А материальную компенсацию транспортники направят в Благотворительный Фонд «Здоровье и будущее детей» - на лекарства и медикаменты детям с онкологическими заболеваниями.