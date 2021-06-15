Вагоновожатый из Петербурга Игорь Скударнов показал лучшее знание трамвая на Всероссийском конкурсе

Фото предоставлено Минтрансом России

18 июня в Волгограде подвели итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая»-2021. На соревнования приехали 36 участников из 29 городов России. Петербургский Горэлектротранс представили победители городского конкурса. Игорь Скударнов из Трамвайного парка № 7 выиграл одну из номинаций и занял 4-е место в списке лучших водителей страны. Михаил Глуханюк из Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка удостоен грамоты участника.

На торжественной церемонии награждения участников поздравил президент Международной ассоциации городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) и директор петербургского Горэлектротранса Денис Минкин, который подчеркнул, что выступления конкурсантов оценивались по так называемому гамбургскому счёту:

«Когда-то были очень популярны соревнования по французской борьбе, которые проходили во время представления в цирке. В этой борьбе было много подтасовок, потому что это было шоу. Но раз в год борцы собирались в городе Гамбурге и боролись по-спортивному, по-честному, выявляя истинного победителя. Так же и у нас здесь была честная бескомпромиссная борьба. Когда вы ездите на линиях, у вас за спиной миллионы пассажиров. Им нужен комфорт, им нужно ваше внимание, им нужна безопасность. Выявить, кто в этом лучший, можно только в условиях жёсткой, стрессовой, нервной спортивной борьбы».

По результатам конкурса Игорь Скударнов занял в общем зачёте 4-е место и победил в номинации на знание устройства трамвая, правил технической эксплуатации и техники безопасности, основ безопасности движения и трудового законодательства. Также вагоновожатый из Петербурга удостоен специального приза Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения. Получив награду, Игорь, являющийся также членом Союза писателей России, прочёл для участников торжественной церемонии стихи собственного сочинения, посвящённые любимой работе. В стихотворении есть такие строки:

«В пример отчаянным водителям,

Без ДТП и выкрутас,

Я покажу на трассах Питера,

Что дал мне Горэлектротранс.

Я докажу себе, что, силясь,

Корпел три месяца не зря,

Ведь надо мной упорно бились

Достойные учителя.

А вообще не для рекламы

Я говорю все это вслух...

Учитесь, господа и дамы!

Трамвай, он человеку- друг!»

Выступление Игоря Скударнова и Михаила Глуханюка

Добавим, что первые два места заняли хозяева конкурса – водители из Волгограда. Бронзовым призёром стал вагоновожатый из Самары.

Напомним, Всероссийский конкурс, как и городской, состоял из двух этапов: теоретического и практического. На первом этапе конкурсанты соревновались в знаниях Правил дорожного движения, устройства трамвая, технической эксплуатации, должностной инструкции, основ безопасности движения и охраны труда, основ трудового законодательства. Практический этап включал приёмку вагона перед выездом на линию, соревнование по культуре обслуживания и упражнения на трассе.