Вагоновожатые петербургского Горэлектротранса вышли на старт Всероссийского конкурса профессионального мастерства

С 16 по 18 июня в Волгограде пройдёт Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая». Петербургский Горэлектротранс представляют победители городского конкурса Игорь Скударнов (1 место, Трамвайный парк № 7) и Михаил Глуханюк (2 место, Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк). Всего на соревнования приехали 36 участников из 29 городов России.

На торжественном открытии конкурса участников поздравил по видеосвязи директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта РФ Алексей Бакирей. Он напомнил, что Всероссийский конкурс поводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и подчеркнул, что ежедневно свою жизнь водителям трамвая доверяют в России около 4 млн человек.

Церемонии открытия конкурса предшествовала жеребьёвка. Игорю Скударнову выпал номер 14, Михаил Глуханюк выступит под номером 23. Оба конкурсанта из Петербурга надеются, что эти номера окажутся счастливыми. Выступать петербуржцы будут на вагоне 71-623-03. Трамваи такой модели имеются в парке Горэлектротранса.

Всероссийский конкурс, как и городской, состоит из двух этапов: теоретического и практического. На первом этапе конкурсанты будут соревноваться в знаниях Правил дорожного движения, устройства трамвая, технической эксплуатации, должностной инструкции, основ безопасности движения и охраны труда, основ трудового законодательства. Практический этап включает приёмку вагона перед выездом на линию, соревнование по культуре обслуживания и упражнения на трассе.

Культура обслуживания предусматривает умение водителя работать с микрофоном для информирования пассажиров и ответ на вопрос домашнего задания. В упражнение, в частности, входит рассказ о маршруте и его достопримечательностях. Учитываются такие критерии, как раскрытие темы, художественное впечатление, стилистика речи, дикция, популяризация профессии. В домашнем задании конкурсантам может попасться вопрос о семейных династиях на своём предприятии, об отношении к обязательному ношению форменной одежды, о трамвае будущего, об отношении к женщине за рулём и т.д.

Задания конкурсной трассы хорошо знакомы петербуржцам по городскому конкурсу и включают такие элементы, как точная остановка перед стоп-линией, экстренное торможение, обязательная и техническая остановки, стрелочный перевод, прохождение участка трассы на время, движение на заданной скорости. Есть среди заданий и «Комфортное вождение». Но, в отличие от конкурса в Петербурге, где водителю нужно сохранить в кабине сухой салфетку, на которой установлена чаша с водой, в Волгограде конкурсантам нельзя уронить макет пассажира, помещённый в центр салона.

Призовой фонд конкурса составляет 500 000 рублей. Главным судьёй соревнований назначен заместитель директора СПб ГУП «Горэлектротранс» по организации перевозок Евгений Власов. Имена победителей станут известны 18 июня.

Фото: Максим Лагуткин.