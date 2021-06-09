Работать с нами. Горэлектротранс расскажет о вакансиях в Выборгском и Невском районах

15 июня 2021

Петербургский Горэлектротранс проведёт гарантированные собеседования в Трамвайном парке № 5 и Троллейбусном парке № 3. Соискателям расскажут о кадровых потребностях предприятия, порядке трудоустройства, условиях труда, а также о предоставляемых на предприятии социальных льготах. Вниманию посетителей! На территории предприятия строго соблюдается масочный режим.

 

Собеседование в Трамвайном парке № 5:

 

23 июня, 13.30 – 16.00.

Сердобольская ул., д. 2-г.

 

Собеседование в Троллейбусном парке № 3:

 

24 июня, 13.30 – 16.00.

Ул. Седова, д. 7.

 

С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.

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