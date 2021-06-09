Работать с нами. Горэлектротранс расскажет о вакансиях в Выборгском и Невском районах

Петербургский Горэлектротранс проведёт гарантированные собеседования в Трамвайном парке № 5 и Троллейбусном парке № 3. Соискателям расскажут о кадровых потребностях предприятия, порядке трудоустройства, условиях труда, а также о предоставляемых на предприятии социальных льготах. Вниманию посетителей! На территории предприятия строго соблюдается масочный режим.

Собеседование в Трамвайном парке № 5 :

23 июня, 13.30 – 16.00.

Сердобольская ул., д. 2-г.

Собеседование в Троллейбусном парке № 3 :

24 июня, 13.30 – 16.00.

Ул. Седова, д. 7.

С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.