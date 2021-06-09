Работать с нами. Горэлектротранс расскажет о вакансиях в Выборгском и Невском районах

Петербургский Горэлектротранс проведёт гарантированные собеседования в Трамвайном парке № 5 и Троллейбусном парке № 3. Соискателям расскажут о кадровых потребностях предприятия, порядке трудоустройства, условиях труда, а также о предоставляемых на предприятии социальных льготах. Вниманию посетителей! На территории предприятия строго соблюдается масочный режим.
Собеседование в Трамвайном парке № 5:
23 июня, 13.30 – 16.00.
Сердобольская ул., д. 2-г.
Собеседование в Троллейбусном парке № 3:
24 июня, 13.30 – 16.00.
Ул. Седова, д. 7.
С вакансиями Горэлектротранса также можно ознакомиться здесь.