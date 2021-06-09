Горэлектротранс усиливает контроль за соблюдением ношения масок в трамваях и троллейбусах

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Уважаемые пассажиры! В целях осуществления мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах транспорта и транспортных средствах в период проведения чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге в 2021 году, Горэлектротранс усиливает контроль соблюдения масочного режима.

Напоминаем, что в общественном транспорте Санкт-Петербурга пассажиры обязаны находиться в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масках). Контроль осуществляется работниками предприятия, имеющими право на проведение контроля на линии. Пассажиры, не соблюдающие масочный режим, нарушают постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и несут ответственность, предусмотренную законодательством.

Берегите себя, своих близких и окружающих людей!