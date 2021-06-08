Внимание! Футбол и оружие 2021

Уважаемые владельцы гражданского оружия и представители юридических лиц, информируем, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 г. №286 "Об обеспечении безопасности при проведении мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в г. Санкт-Петербурге" в период со 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях г. Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а так же прилегающих к ним акваториях вводятся усиленные меры безопасности в связи с проведением мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.

В этой связи обращаем Ваше внимание на неукоснительное соблюдение указанных ограничений, а также предупреждаем об ответственности за нарушения временного установленных правил, а том числе предусматривающих изъятие оружия.