Трамваи и троллейбусы «переоделись» в спортивную форму с символикой ЕВРО 2020

На маршруты Горэлектротранса в преддверии Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 вышли спортивные трамваи и троллейбусы. 100 единиц подвижного состава оформили к самому ожидаемому футбольному событию лета. Необычный подвижной состав можно встретить во всех районах города, в том числе и в Приморском районе. Здесь находится Трамвайный парк №5, который будет обслуживать официальные трамвайные маршруты соревнований (№19 и 48 через ул. Савушкина). Перед стартом чемпионата работники парка рассказали о подготовке к обслуживанию болельщиков в ночное время после вечерних матчей, а также показали процесс оклейки подвижного состава.

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Фирменная символика Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 размещена на 65 трамваях и 35 троллейбусах всех десяти трамвайных и троллейбусных парков Санкт-Петербурга. Таким образом, пассажиры могут проехать на «спортивном» подвижном составе и в центре города, и в спальных районах.

Для каждой модели подвижного состава были разработаны индивидуальные макеты оклейки: это 6 модификаций трамваев и 6 типов троллейбусов. Следующий этап – непосредственно оклейка кузова в парках, которая производилась силами специализированных бригад по ночам. После завершения чемпионата фирменная символика будет демонтирована, а трамваи и троллейбусы примут свой классический вид.

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