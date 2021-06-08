Горэлектротранс показал процесс мойки и дезинфекции подвижного состава

Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков и представитель Роспотребнадзора Алексей Лукьянченко посетили Трамвайный парк №8, где ознакомились с процессом подготовки подвижного состава к выходу на линию. Визит состоялся с целью проверки готовности электротранспорта к чемпионату Европы по футболу UEFA EURO 2020. О том, как моют и дезинфицируют подвижной состав рассказал первый заместитель директора Горэлектротранса Игорь Лакеев.

Фото:



Перед каждым выпуском на линию трамваи и троллейбусы промываются и обрабатываются в два этапа. Сначала транспорт проезжает через автоматический моечный комплекс, где отмываются загрязнения кузова. Затем – салон и все контактные поверхности обрабатываются вручную специальными дезинфицирующими средствами.

Эта технология позволяет гарантировать санитарную безопасность подвижного состава, отметил председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков:

«Это особенно актуально в период подготовки к чемпионату Европы. В Санкт-Петербург поболеть за свои команды приедет большое количество гостей, в том числе и иностранных. Мы надеемся, что их пребывание здесь будет безопасным и для них, и для жителей Санкт-Петербурга».

За последние годы в Горэлектротрансе обновлены практически все моечные комплексы. Сейчас на предприятии завершается программа по их переоборудованию на автоматизированные системы с оборотным водоснабжением, начатую в 2014 году. Из 29 моечных комплексов в трамвайных и троллейбусных парках 21 являются современными автоматизированными. Автоматизированные мойки начинает работу, когда трамвай или троллейбус проезжает через специальные сенсоры, считывающие появление на мойке подвижного состава.

На полную мойку одной единицы подвижного состава – и снаружи и внутри салона – требуется порядка 15-20 минут. При этом номинально современный моечный комплекс способен пропускать до 30 единиц подвижного состава в час. Ещё один плюс – современная комплексная система очистки сточных вод и оборотное водоснабжение. Данные технологии позволяют уменьшить водопотребление на моечном комплексе до 85 %.

Также по теме: