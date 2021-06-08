Трамваи №№ 19 и 48 отвезут на стадион и к метро в дни матчей ЕВРО 2020

В целях транспортного обслуживания болельщиков матчей Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2020 на стадионе «Санкт-Петербург» режим работы трамвайных маршрутов №№ 19 и 48 через ул. Савушкина будет продлен до 2:15 часов ночи для доставки болельщиков к метро после вечерних матчей.

Трамваи №№ 19 и 48 входят в число официальных маршрутов ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге. Они соединяют станции метро «Старая Деревня» и «Чёрная речка» с Яхтенной улицей и Яхтенным мостом к стадиону «Санкт-Петербург». В дни матчей (12, 14, 16, 18, 21, 23 июня и 2 июля) на линии будут работать современные низкопольные вагоны Трамвайного парка №5 и Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка.

Маршрут трамвая №19: ст. метро «Старая Деревня» - ул. Савушкина – Яхтенная ул., стадион – конечная станция «Лахтинский разлив»;

Маршрут трамвая №48: ж/д станция Кушелевка – ст. метро «Чёрная речка» - ул. Савушкина – Яхтенная ул., стадион – конечная станция «Лахтинский разлив».

Маршрут трамвая №19 Маршрут трамвая №48

12 и 21 июня режим работы трамвайных маршрутов №№ 19 и 48 будет продлен до 2:15 часов ночи (на 13 и 22 июня соответственно) для доставки болельщиков к метро после вечерних матчей.

Также с 12 на 13 июня и с 21 на 22 июня будут работать ночные маршруты трамвая №60 и троллейбуса №46. Это позволит болельщикам доехать до спальных районов на юго-западе города от станций метро «Автово» и «Проспект Ветеранов».

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