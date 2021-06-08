Десятиклассник Иван Бешенцев исследовал проблему утилизации аккумуляторов для ГЭТ

На фото, слева направо: Сергей Бельченко, Иван Бешенцев, Игорь Лакеев, Денис Минкин.

Школьник из Невского района Иван Бешенцев системно изучает электрический транспорт, особенно интересуется троллейбусами с увеличенным автономным ходом. Старшеклассник учится в школе № 347, с которой у Горэлектротранса заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках этого соглашения ребята посетили в марте Троллейбусный парк № 1, а директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин выступил перед школьниками с лекцией об экологическом воспитании. На этой встрече он и предложил поразмышлять об актуальной для ГЭТ проблеме утилизации различных типов аккумуляторных батарей.

На работу у Ивана Бешенцева ушло 2 месяца, при подготовке материала он систематизировал опыт по утилизации батарей различных компаний, а также обсуждал тему с представителями транспортной отрасли на фестивале SPbTransportFest. Результаты своего исследования Иван представил на встрече с директором Горэлектротранса Денисом Минкиным, в которой приняли участие первый заместитель директора предприятия – главный инженер Игорь Лакеев и начальник Службы подвижного состава Сергей Бельченко.

Денис Минкин отметил, что предприятие заинтересовано в появлении в Санкт-Петербурге производственной площадки по утилизации аккумуляторов, и в настоящее время прорабатывает данный вопрос с компанией «РЭНЕРА», входящей в состав госкорпорации «Росатом». В частности, этой теме было посвящено одно из заседаний действующего на постоянной основе научно-технического совета Горэлектротранса. А работу Ивана Бешенцева теперь изучат профильные специалисты предприятия с целью возможного применения на практике.

«В процессе исследования я пришёл к выводу, что у утилизации есть неплохая альтернатива, - пояснил школьник. – Да, аккумуляторы могут потерять тяговую силу, но их применение на этом не заканчивается – накопительную силу они ведь всё равно не теряют. Поэтому от тяговой функции аккумуляторы переходят в промышленно-накопительную. И вот каким может быть дальнейшее использование: установка в домах в качестве резервного генератора, когда зарядка происходит от солнечной панели; как резервное хранилище энергии на случай выхода из строя систем жизнеобеспечения; в качестве накопителя для функционирующих источников возобновляемой энергии; как вариант питания батареи электромобиля, когда днём энергия преобразуется из солнечной энергии в панелях, а ночью отдаётся в пустой накопитель на борту машины».

Добавим, что за исследовательскую работу Горэлектротранс отметил Ивана Бешенцева премией.