Горэлектротранс представил программу развития на ПМЭФ-2021

3 июня Горэлектротранс на Петербургском международном экономическом форуме представил программу развития предприятия «Сохраняя традиции, движемся в будущее». Её основная цель – безопасные, быстрые и комфортные перевозки пассажиров по городу на наземном электрическом транспорте – трамваях и троллейбусах.

Среди ключевых задач, которые ставит перед собой петербургский Горэлектротранс, прежде всего – комплексное обновление инфраструктуры и подвижного состава ГЭТ. В рамках программы «Сохраняя традиции, движемся в будущее» планируется организовать сеть скоростных маршрутов трамваев; расширить сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом; создать в городе условия приоритетного проезда трамваев и троллейбусов; запустить в центре современные низкопольные трамваи в ретростиле.

Планируется, что к 2024 году парки Горэлектротранса пополнят 255 единиц современных низкопольных трамваев и 314 троллейбусов (в том числе, 117 – с увеличенным автономным ходом). Запланирована реконструкция 55 км путевого хозяйства и 302 км кабельно-контактной сети. К 2028 году должен быть полностью обновлён подвижной состав (629 трамваев и 587 троллейбусов), а также модернизирована и реконструирована инфраструктура.

Напомним, в апреле губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов одобрил программу развития Горэлектротранса «Сохраняя традиции, движемся в будущее».