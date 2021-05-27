«Петербургские магистрали»: вышел в свет майский номер газеты

Самый солнечный весенний выпуск ознаменован «жарким» материалом про совместные учения ГЭТ и МЧС. Лучшие водители трамвая и троллейбуса пересели на танк – для финалистов конкурсов профмастерства организовали квест. Горэлектротранс готовится к перевозкам болельщиков Евро-2020. Впервые в истории предприятия для работников ГЭТ организовано комплексное обследование здоровья прямо на рабочих местах.

Горэлектротранс и Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС РФ провели совместные учения, в которых были задействованы экипаж троллейбуса и отделение пожарно-спасательного подразделения. По легенде нашлось место и дыму, и огню. Действия линейной бригады организаторы оценили, как правильные.

Завершились городские конкурсы профессионального мастерства водителей трамвая и троллейбуса. Победителей в рамках фестиваля SPbTransportFest поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, для финалистов был организован необычный праздник в формате военного квеста с катанием на танке.

Ко Дню Великой Победы Молодёжный совет ППО ГУП «Горэлектротранс» по инициативе директора предприятия Дениса Минкина организовал просмотр в концертном зале у Финляндского вокзала нового документального фильма о блокадном трамвае. А Троллейбусный парк № 1 подготовил проект «Вспомним о войне», посвящённый своим ветеранам.

Горэлектротранс готовится к главному футбольному событию года: Евро-2020. При подготовке использован опыт транспортного обслуживания Чемпионата мира 2018 года, получившего высокую оценку на международном уровне. Также предприятием востребован и «олимпийский» опыт 1980 года.

В Горэлектротрансе началась серия Дней здоровья, организуемых отделом социальной политики. Впервые в истории предприятия работники могут пройти комплексное обследование своего здоровья прямо на рабочих местах. Для этого в парки, подразделения и службы выезжают бригады медиков с различным оборудованием.

Завершилась спартакиада Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сборная ГЭТ вновь заняла второе место. В общем зачёте у нашей команды 5 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых медалей. Кроме того, наши спортсмены завоевали более ста медалей в личных первенствах.

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