VIII конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» Горэлектротранс посвятил 85-летию троллейбуса

1 июня, в День защиты детей, петербургский Горэлектротранс даёт традиционный старт конкурсу детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». В восьмой раз маленькие пассажиры смогут принять участие в самом открытом творческом состязании. Тема 2021 года – «85 историй городского троллейбуса».

В октябре 1936 года на Невском проспекте выстроились очереди из желающих прокатиться на новом виде транспорта – троллейбусе. Яркие машины с полуобтекаемым деревянным кузовом, мягкими сиденьями и шторками на окнах считались транспортом повышенной комфортности и даже воспринимались, как аттракцион. И, конечно, особенно понравились детям.

В наши дни стильные и энергичные троллейбусы – надёжные спутники горожан, перевозящие около полумиллиона человек в сутки. У каждого из нас есть любимые маршруты, интересные воспоминания и истории, с ними связанные. У самых маленьких пассажиров такие истории ещё только появляются – по дороге в детский сад или школу. Ну а кто-то сам придумывает фантастические сюжеты с участием электротранспорта, или мечтает когда-нибудь сесть за руль. Горэлектротранс позволяет вдоволь пофантазировать юным художникам и изобразить прошлое, настоящее или будущее троллейбуса. А ещё – трамвая!

Самые лучшие работы украсят борта трамваев и троллейбусов. Это самая почетная для юных художников награда за участие в конкурсе. Оформленный красочными детскими рисунками подвижной состав создаёт пассажирам особое настроение.

К участию приглашаются дети в возрасте до 12 лет включительно. Рисунок может быть выполнен в любой технике (акварель, гуашь, пастель и пр.) на бумаге размера А3 или А4, главное – чтобы он был ярким и раскрывал интересный сюжет. Приём работ продлится с 1 июня до 31 июля 2021.

Приём работ осуществляется в электронном виде. Перед загрузкой рисунок требуется сфотографировать чётко и ровно, а лучше – отсканировать. Оригинал работы необходимо сохранить – он может потребоваться для организации выставки (будет сообщено дополнительно). Формат выставки и награждение победителей будет зависеть от текущей санитарно-эпидемиологической обстановки. Традиционно церемония награждения победителей проходит в конце августа. О формате подведения итогов конкурса будет сообщено дополнительно.

Цель конкурса – поощрить и развить талант детей, научить ребят своими глазами видеть необычное на знакомых и привычных улицах родного города на Неве. Кроме того, привлекая внимание к городскому электротранспорту с помощью конкурса, в петербургском Горэлектротрансе во время летних каникул напоминают маленьким пешеходам и пассажирам о важности соблюдения правил дорожного движения.

Анкета участника: заполняется в электронном виде

Срок приёма работ: с 1 июня по 31 июля 2021 года

Сайт конкурса: deti.electrotrans.spb.ru