Пётр I и Пушкин проехали в «Литературном трамвае»

В Купчино сегодня можно было встретить основателя Санкт-Петербурга и главного российского поэта. Необычная акция в День города прошла на маршруте трамвая №62. Артисты облачились в костюмы Петра Первого и Александра Пушкина, чтобы вместе с волонтёрами Фрунзенского района поздравить пассажиров с днём рождения Санкт-Петербурга.

Пассажиры трамвая №62 услышали признания в любви к городу – это были стихи в исполнении артистов, звучащие в сопровождении живой скрипичной музыки. Каждый получил в подарок флаг с гербом Санкт-Петербурга. Акцию «Литературный трамвай» при поддержке петербургского Горэлектротранса организовал подростково-молодёжный досуговый центр «Фрунзенский». А сотрудники библиотеки «Славянка» вручили пассажирам красивые закладки для книг с цитатами из Евгения Онегина.

На одной из остановок в трамвай №62 зашёл и сам основатель Санкт-Петербурга – Пётр Первый. Он провёл викторину на знание истории города среди пассажиров. А уже через несколько остановок его сменил Александр Сергеевич Пушкин, который тоже проверил память пассажиров и наградил тех, кто ответил быстрее остальных.