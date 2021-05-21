И на танке довезём! Лучшие водители трамвая и троллейбуса встретились на квесте

В петербургском Горэлектротрансе состоялось торжественное награждение победителей и участников конкурсов профессионального мастерства водителей трамвая и троллейбуса. В этом году администрацией и Первичной профсоюзной организацией предприятия для финалистов был организован необычный праздник в формате квеста. Водители вновь должны были продемонстрировать скорость, ловкость, сноровку и взаимовыручку - но уже не на конкурсной трассе и не на городских магистралях. На этот раз из трамваев и троллейбусов конкурсанты пересели в танк!

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Праздник для 35 финалистов прошёл в Выборгском районе Ленинградской области. Привычную форменную одежду лучшие водители на время сменили на военный камуфляж. Все желающие смогли попрактиковаться на специальном полигоне в сборке-разборке автомата Калашникова, метании ножей и гранат, стрельбе по мишеням. Водители осмотрели военную технику, в том числе БМП, БРДМ и танки. Профессионалы Горэлектротранса интересовались особенностями управления, вместимостью, скоростью и другими характеристиками, сравнивая их с техникой ГЭТ. Затем, разбившись на команды, конкурсанты выполняли различные «боевые» задания на местности, включавшие ориентирование по карте, выход на заданные точки и поиск артефактов. В финале военной игры состоялся штурм «захваченного» укрепрайона и катание на танке.

Интересный факт про танк и трамвай:



Любопытный случай произошёл в Ленинграде в процессе эксплуатации вагонов ЛМ-49, которые ленинградцы за внушительные размеры и округлые формы называли «Слонами». Однажды с этим трамваем при выезде из ворот Кировского завода столкнулся трейлер с новым танком. Как гласит городская легенда, в результате аварии трейлер был смят и не подлежал восстановлению, упавший танк отправился обратно на завод для ремонта, а трамвайный поезд ушёл в парк на осмотр с разбитой передней частью, но своим ходом. Этот показательный случай подтвердил репутацию «Слона» как вагона-великана и укрепил мнение, что трамвай для пассажиров - самый безопасный вид транспорта.

После квеста состоялась церемония награждения. Поздравляя участников с завершением конкурса профессионального мастерства, заместитель директора предприятия – начальник Управления по персоналу Юлия Баранова напомнила о действующей в Горэлектротрансе системе кадрового резерва.

«Не ждите, проявляйте инициативу, обращайтесь с заявками на включение в кадровый резерв к руководителям ваших подразделений, в Управление по персоналу, ко мне лично, и тогда вы сможете рассчитывать на продвижение в карьере, войти со временем в руководящий состав ГЭТ», - отметила Юлия Баранова.

Главный судья городского конкурса – начальник Службы безопасности движения Горэлектротранса Максим Лагуткин, поздравляя финалистов, отметил, что все они по праву уже считаются лучшими водителями Санкт-Петербурга и пожелал удачи вагоновожатым, которым в этом году предстоит представлять наш город на Всероссийском конкурсе.

Победителям и призёрам вручили почётные грамоты и дипломы администрации Горэлектротранса, дипломы Первичной профсоюзной организации предприятия, а также памятные призы. Лучшие водители троллейбуса получили в подарок модель первого ленинградского троллейбуса ЯТБ-1, открывавшего троллейбусное движение в нашем городе 85 лет назад – 21 октября 1936 года. А самым профессиональным вагоновожатым подарили наборы для сборки макета вагона МС. Кроме того, победители и призёры смогут разместить в кабинах своих трамваев и троллейбусов вымпелы, чтобы пассажиры знали, что их везёт лучший водитель. Вручение таких вымпелов стало ещё одним новшеством этого года.

Напомним, победителями 2021 года стали:

По трамваю

I место: Игорь Скударнов (Трамвайный парк № 7).

II место: Михаил Глуханюк (Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк).

III место: Андрей Клементьев (Трамвайный парк № 7).

По троллейбусу

I место: Олег Остапенко.

II место: Михаил Бибиков.

III место: Антон Бонтя.

(Все - Троллейбусный парк № 1)

Также организаторы отметили победителей в номинациях. Так, по троллейбусу лидером нового испытания «Спринт» (номинация «Самый быстрый водитель») стал бронзовый призёр Антон Бонтя. В номинации «Лучший в ретрозаезде» победа присуждена Юлии Ермолаевой из Троллейбусного парка № 3 – именно она увереннее всех провела по конкурсной трассе музейный троллейбус ЗиУ-5 1967 года выпуска. Приз «За волю к победе» получил Александр Спиридонов из Троллейбусного парка № 2.

По трамваю в номинации «Мисс Очарование» организаторы отдали свои голоса Екатерине Захаровой (Трамвайный парк № 8). «За волю к победе» награждён Александр Староверов из Трамвайного парка № 7. Вагоновожатый Трамвайного парка № 8 Виктор Седов (23 года) отмечен как самый молодой участник конкурса профессионального мастерства среди всех водителей трамвая и троллейбуса.

Екатерина Захарова (Трамвайный парк № 8) Юлия Ермолаева (Троллейбусный парк № 3)