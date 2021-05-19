Уникальные трамваи и троллейбусы из Музея ГЭТ приняли участие в VI Петербургском международном ретропараде в рамках #SPbTransportFest

Трамвай «Моторный стальной» и ЯТБ-1, «Американка» и «Слоны», троллейкар-вышка и «Стиляга»… Полтора десятка уникальных экспонатов из коллекции Музея городского электрического транспорта снова вышли на улицы города и составили компанию ретротранспорту, принимающему участие в VI Петербургском международном параде раритетов. Стартовав от гостиницы «Прибалтийская», ретроколонна проехала через Дворцовый мост и Невский проспект к Инженерной улице, где открылась большая выставка под открытым небом. Исторические модели разместились по соседству с экспозицией инновационного транспорта, заработавшей накануне в рамках II международного фестиваля SPbTransportFest.

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Тысячи петербуржцев и гостей города пришли в субботу, чтобы своими глазами увидеть уникальный подвижной состав, бережно сохранённый коллекционерами, любителями техники и профессиональными реставраторами, в числе которых – представители Горэлектротранса и Музея городского электрического транспорта. Трамваи заехали на Инженерную улицу с двух сторон – с Садовой и с Литейного. Трамвайные колонны возглавили вагоны серии МС (Моторный Стальной) образца 1927-1933 гг. выпуска. Следом за ними шли массивный поезд ЛМ-49, прозванный «слоном», самый красивый ленинградский вагон-«стиляга» ЛМ-57, ЛМ-68 с панорамными стёклами и грузовой трамвай ГМу. Вместе с ними на Инженерную прибыл и туристический трамвай «Американка»: кстати, здесь он бывает три раза в день, ведь у Цирка находится одна из остановок маршрута «Первый туристический» (Т1).

Первым в троллейбусной колонне, как и полагается самому старшему, проехал уникальный ЯТБ-1 с деревянным кузовом – ровесник петербургского троллейбусного движения, которому в этом году исполняется 85 лет. Вместе с ним на выставку прибыли ЗиУ-5 1967-года и ЗиУ-9 1980-го, каждый запоминается своей историей. Один – стильный и вместительный, другой – самый массовый (можно встретить даже в Аргентине!). Ещё один экзотический экспонат Музея ГЭТ – троллейкар КТГ-1 со вторым двигателем – внутреннего сгорания, переоборудованный в лабораторию контактной сети.

Напомним, II международный транспортный фестиваль SPbTransportFest стартовал накануне, 21 мая. В рамках церемонии открытия фестиваля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил победителей конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая» Игоря Скударнова и «Лучший водитель троллейбуса» Олега Остапенко.