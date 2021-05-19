Александр Беглов наградил лучших водителей Горэлектротранса-2021

Петербургский Горэлектротранс принимает участие в программе II международного транспортного фестиваля #SPbTransportFest. 21 мая на Кленовой и Инженерной улицах развернулась экспозиция инновационного транспорта, в числе которого представлены трамваи и троллейбусы Горэлектротранса 2020 и 2021 гг. выпуска. На торжественной церемонии открытия фестиваля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил победителей конкурсов профессионального мастерства водителей-2021. Лучшими водителями Горэлектротранса по итогам соревнований стали Игорь Скударнов из Трамвайного парка №7 и Олег Остапенко из Троллейбусного парка №1.

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Открывая транспортный фестиваль #SPbTransportFest, губернатор Александр Беглов отметил, что для нашего города важно, чтобы транспорт был экологически чистый. «Всю линейку экологически чистого городского транспорта - трамваи, троллейбусы и электробусы - собирают теперь в Петербурге», – сказал Александр Беглов.

Также губернатор Санкт-Петербурга напомнил о транспортных юбилеях, которые отмечаются в 2021 году: 85-летие запуска троллейбуса в Ленинграде и 95-летие городского автобуса. Награды из рук Александра Беглова получили золотые призёры конкурсов профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса» Олег Остапенко и «Лучший водитель трамвая» Игорь Скударнов.

В рамках деловой программы фестиваля состоялись круглые столы. Заместитель директора по организации перевозок и управлению на транспорте СПб ГУП «Горэлектротранс» Евгений Власов поделился опытом ГЭТ по работе в рамках ограничений, связанных с COVID-19. По его словам, проблемной темой для всех перевозчиков стало снижение пассажиропотоков. Для организации работы в непростых условиях, предприятие разработало стандарт по противодействию коронавирусной инфекции, организовало дезинфекцию подвижного состава и помещений, а также информирование пассажиров о необходимых мерах для нераспространения COVID-19.

Программа SPbTransportFest 21 мая включает в себя выставку инновационного транспорта. На ней петербуржцы могут познакомиться, в том числе, с новинками петербургского Горэлектротранса. Это трамваи «Витязь-Ленинград» и «Богатырь-М», компанию им составляют троллейбусы «Адмирал», Vitovt Max II и «Авангард» с увеличенным автономным ходом.

22 мая к большой инновационной выставке присоединятся раритеты. Направление электротранспорта будут представлять уникальные трамваи и троллейбусы из коллекции Музея городского электрического транспорта. Ретротроллейбусы проедут в составе колонны крупнейшего в России VI Петербургского международного парада раритетов, приуроченного ко Дню города. Завершится парад на Инженерной улице большой выставкой ретротранпорта, среди которого также будут музейные трамваи.