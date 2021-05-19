Горэлектротранс на #SPbTransportFest 21-22 мая

Петербургский Горэлектротранс принимает участие во II международном транспортном фестивале SPbTransportFest 21 и 22 мая. В пятницу на Кленовой улице и Манежной площади пройдет выставка инновационной техники, где в числе современного подвижного состава посетителям представят трамваи и троллейбусы 2020-2021 годов выпуска. В субботу к выставке в центре Петербурга присоединятся экспонаты Музея городского электрического транспорта. Ретротроллейбусы проедут в составе колонны крупнейшего в России VI Петербургского международного парада раритетов, приуроченного ко Дню города. Завершится парад на Инженерной улице большой выставкой раритетов, среди которых также будут музейные трамваи.

21 мая #SPbTransportFest

Выставка инновационной техники под открытым небом на Инженерной улице и Кленовой улице

Петербургский Горэлектротранс представит новинки городского электрического транспорта, поступившие на предприятие буквально месяц назад и в прошлом году. Посетителям выставки покажут две модели трамваев и три модели троллейбусов. Весь новый электротранспорт – полностью низкопольный, что позволяет упростить и ускорить посадку и высадку из салона. Кроме того, он оборудован приятными опциями для большего комфорта в пути: кондиционерами в салоне, зарядными usb-портами, бесплатным wi-fi, медиакомплексами и др.

Трамвай «Витязь-Ленинград» (модель 71-931АМ). Первый в России трамвай с алюминиевым кузовом «Витязь-Ленинград» (производства «ПК Транспортные системы»). Важный мотив, который заложен в названии трамвая «Витязь-Ленинград» - это беспримерный подвиг ленинградских трамвайщиков, обеспечивших трамвайное движение даже во время блокады. Новые трехсекционные трамваи с апреля 2021 года работают на маршруте №60 на юго-западе Петербурга. Трамвай «Богатырь-М» (модель 71-923М). 11 двухсекционных трамваев этой модели пополнили парк Горэлектротранса в 2021 году и уже работают на маршрутах №100 на севере города и №60 на юго-западе. Модель представляет собой модификацию первого поколения «Богатырей», внешне от своего старшего брата отличается передней и задней маской. Выпускается на Невском заводе электрического транспорта в Петербурге. Троллейбус «Адмирал» (модель ПКТС-6281). Полностью низкопольный троллейбус нового поколения. При проектировании «Адмирала» конструкторы использовали негорючие композитные материалы. Всего в прошлом году в Горэлектротранс поступило 87 машин этого модели, которые уже год успешно работают во всех частях Петербурга – и в центре, и в спальных районах. Хотя «Адмиралы» - это «классические» троллейбусы, у них есть автономный ход, правда, короткий: они могут выйти из-под обесточенных участков и объехать препятствия, отключившись от контактной сети. Троллейбус Vitovt Max II (модель АКСМ-43303). Сочленённый двухсекционный троллейбус особо большой вместимости. 20 белорусских «гармошек» - первая за последние 7 лет крупная партия сочлененных троллейбусов для Петербурга. За характерный сине-белый окрас по ассоциации с любимым белорусским лакомством пассажиры прозвали новинку «сгущёнка». А любители транспорта усмотрели сходство с самым первым ленинградским троллейбусом ЯТБ-1 1936 года, которые открывали движение в городе. Троллейбус «Авангард» (модель ТрансАльфа-5298). 37 троллейбусов этой модели пополнили парк машин с увеличенным автономным ходом петербургского Горэлектротранса в 2020 году. По международной классификации такие троллейбусы считаются электробусами с динамической зарядкой: под троллейбусной контактной сетью они заряжаются, а на участках без контактной сети они двигаются за счёт тяговых батарей (до 15 км). Сейчас в Петербурге развита крупнейшая в России сеть электробусов с динамической зарядкой – 9 маршрутов во всех частях города.

22 мая #SPbTransportFest

VI Петербургский международный парад раритетов и выставка под открытым небом на Инженерной улице и Кленовой улице

В ретропараде примут участие уникальные экспонаты из Музея городского электрического транспорта.

09:00 – выезд троллейбусов из Музея ГЭТ, постановка под контактную сеть

10:00 – прибытие к месту старта колонны на ул.Нахимова.

11:20 – старт колонны троллейбусов на ул. Нахимова (возле сквера Малые Гаванцы).

Маршрут движения: ул. Нахимова – Наличная ул. – Большой пр. В.О. – Детская ул. – Средний пр. – 23-я линия В.О. – Большой пр. В.О. – 1-я линия В.О. – Университетская наб. – Дворцовый мост – Невский пр. – Суворовский пр. – ул. Бонч-Бруевича – Тульская ул. – Суворовский пр. – Кирочная ул. – Потёмкинская ул. – ул. Чайковского – Литейный пр. – пл. Белинского.

13:10 – старт двух колонн трамваев из Музея городского электрического транспорта (Средний пр. В.О., д. 77).

Маршрут движения №1 (поезд МС, ЛМ-68, «Американка»): Средний пр. – Кадетская линия – ТУчков мост – ул.Добролюбова – Кронверкский пр. – Троицкая пл. – Троицкий мост – пл. Суворова – наб. Лебяжьей канавки – Садовая ул. – Инженерная ул.

Маршрут движения №2 (МС-1, поезд ЛМ-49, ЛМ-57, ГМу): Средний пр. – Кадетская линия – Тучков мост – ул. Добролюбова – Кронверкский пр. – Троицкая пл. – ул. Куйбышева – Сампсониевский мост – Финляндский пр. – Боткинская ул. – ул. Академика Лебедева – Литейный мост – Литейный пр. – ул. Белинского – мост Белинского – пл. Белинского – Инженерная ул.