Горэлектротранс на #SPbTransportFest 21-22 мая

Петербургский Горэлектротранс принимает участие во II международном транспортном фестивале SPbTransportFest 21 и 22 мая. В пятницу на Кленовой улице и Манежной площади пройдет выставка инновационной техники, где в числе современного подвижного состава посетителям представят трамваи и троллейбусы 2020-2021 годов выпуска. В субботу к выставке в центре Петербурга присоединятся экспонаты Музея городского электрического транспорта. Ретротроллейбусы проедут в составе колонны крупнейшего в России VI Петербургского международного парада раритетов, приуроченного ко Дню города. Завершится парад на Инженерной улице большой выставкой раритетов, среди которых также будут музейные трамваи.
21 мая #SPbTransportFest
Выставка инновационной техники под открытым небом на Инженерной улице и Кленовой улице
Петербургский Горэлектротранс представит новинки городского электрического транспорта, поступившие на предприятие буквально месяц назад и в прошлом году. Посетителям выставки покажут две модели трамваев и три модели троллейбусов. Весь новый электротранспорт – полностью низкопольный, что позволяет упростить и ускорить посадку и высадку из салона. Кроме того, он оборудован приятными опциями для большего комфорта в пути: кондиционерами в салоне, зарядными usb-портами, бесплатным wi-fi, медиакомплексами и др.
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Трамвай «Витязь-Ленинград» (модель 71-931АМ). Первый в России трамвай с алюминиевым кузовом «Витязь-Ленинград» (производства «ПК Транспортные системы»). Важный мотив, который заложен в названии трамвая «Витязь-Ленинград» - это беспримерный подвиг ленинградских трамвайщиков, обеспечивших трамвайное движение даже во время блокады. Новые трехсекционные трамваи с апреля 2021 года работают на маршруте №60 на юго-западе Петербурга.
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Трамвай «Богатырь-М» (модель 71-923М). 11 двухсекционных трамваев этой модели пополнили парк Горэлектротранса в 2021 году и уже работают на маршрутах №100 на севере города и №60 на юго-западе. Модель представляет собой модификацию первого поколения «Богатырей», внешне от своего старшего брата отличается передней и задней маской. Выпускается на Невском заводе электрического транспорта в Петербурге.
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Троллейбус «Адмирал» (модель ПКТС-6281). Полностью низкопольный троллейбус нового поколения. При проектировании «Адмирала» конструкторы использовали негорючие композитные материалы. Всего в прошлом году в Горэлектротранс поступило 87 машин этого модели, которые уже год успешно работают во всех частях Петербурга – и в центре, и в спальных районах. Хотя «Адмиралы» - это «классические» троллейбусы, у них есть автономный ход, правда, короткий: они могут выйти из-под обесточенных участков и объехать препятствия, отключившись от контактной сети.
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Троллейбус Vitovt Max II (модель АКСМ-43303). Сочленённый двухсекционный троллейбус особо большой вместимости. 20 белорусских «гармошек» - первая за последние 7 лет крупная партия сочлененных троллейбусов для Петербурга. За характерный сине-белый окрас по ассоциации с любимым белорусским лакомством пассажиры прозвали новинку «сгущёнка». А любители транспорта усмотрели сходство с самым первым ленинградским троллейбусом ЯТБ-1 1936 года, которые открывали движение в городе.
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Троллейбус «Авангард» (модель ТрансАльфа-5298). 37 троллейбусов этой модели пополнили парк машин с увеличенным автономным ходом петербургского Горэлектротранса в 2020 году. По международной классификации такие троллейбусы считаются электробусами с динамической зарядкой: под троллейбусной контактной сетью они заряжаются, а на участках без контактной сети они двигаются за счёт тяговых батарей (до 15 км). Сейчас в Петербурге развита крупнейшая в России сеть электробусов с динамической зарядкой – 9 маршрутов во всех частях города.
22 мая #SPbTransportFest
VI Петербургский международный парад раритетов и выставка под открытым небом на Инженерной улице и Кленовой улице
В ретропараде примут участие уникальные экспонаты из Музея городского электрического транспорта.
09:00 – выезд троллейбусов из Музея ГЭТ, постановка под контактную сеть
10:00 – прибытие к месту старта колонны на ул.Нахимова.
11:20 – старт колонны троллейбусов на ул. Нахимова (возле сквера Малые Гаванцы).
Маршрут движения: ул. Нахимова – Наличная ул. – Большой пр. В.О. – Детская ул. – Средний пр. – 23-я линия В.О. – Большой пр. В.О. – 1-я линия В.О. – Университетская наб. – Дворцовый мост – Невский пр. – Суворовский пр. – ул. Бонч-Бруевича – Тульская ул. – Суворовский пр. – Кирочная ул. – Потёмкинская ул. – ул. Чайковского – Литейный пр. – пл. Белинского.
13:10 – старт двух колонн трамваев из Музея городского электрического транспорта (Средний пр. В.О., д. 77).
Маршрут движения №1 (поезд МС, ЛМ-68, «Американка»): Средний пр. – Кадетская линия – ТУчков мост – ул.Добролюбова – Кронверкский пр. – Троицкая пл. – Троицкий мост – пл. Суворова – наб. Лебяжьей канавки – Садовая ул. – Инженерная ул.
Маршрут движения №2 (МС-1, поезд ЛМ-49, ЛМ-57, ГМу): Средний пр. – Кадетская линия – Тучков мост – ул. Добролюбова – Кронверкский пр. – Троицкая пл. – ул. Куйбышева – Сампсониевский мост – Финляндский пр. – Боткинская ул. – ул. Академика Лебедева – Литейный мост – Литейный пр. – ул. Белинского – мост Белинского – пл. Белинского – Инженерная ул.
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Трамвай МС-1 и трамвайный поезд МС (1927-1933 гг. выпуска). Вагоны серии МС (моторные стальные) выпускались на заводе «Красный путиловец» (ныне – Кировский завод). Это были первые ленинградские вагоны со стальным каркасом. Благодаря ему МС-ки получились поистине бессмертными. В историю они вошли, в том числе, как и блокадные трамваи: в самые суровые для города годы они возили ленинградцев, несмотря на вражеские обстрелы и бомбёжки.
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Трамвайный поезд ЛМ-49 (1950 года выпуска). Послевоенные трамвайные вагоны, которые за характерный массивный внешний вид, округлые формы и цвет были уважительно прозваны ленинградцами «слонами». Поезда-«слоны» успешно перевозили сотни пассажиров по маршрутам во всех частях города.
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Трамвай ЛМ-57 (1968 года выпуска). Вошел в трамвайную историю как самый комфортный ленинградский вагон. От своих предшественников отличалcя округлыми формами и повышенной комфортностью: в салоне и кабине появились отопление и штатные мягкие сиденья, шум при движении снизился. Трамвай казался непривычно «элегантным», за что горожане прозвали его ласково «Стилягой».
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Трамвай ЛМ-68 (1974 года выпуска). Первый вагон Ленинграда с панорамным остеклением: за необычные прозрачные скосы крыши они получили прозвище "Аквариумы". Чаще всего они ходили двух -, а то и трехвагонными поездами, что по достоинству смогли оценить жители ленинградских новостроек, где транспортная проблема ощущалась особенно остро. Длина такого поезда достигала 45 метров, а вмещал он более 600 пассажиров!
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Грузовой трамвай ГМу (1940 года выпуска). Грузовое трамвайное движение было развитым в Ленинграде: трамваи доставляли почтовую корреспонденцию, грузы в порты и на заводы. В годы блокады грузовой трамвай использовался для подвоза сырья на городские предприятия и доставки продуктов в магазины и даже участвовал в эвакуации коллекции Эрмитажа. Вплоть до конца 1990-х гг. грузовые трамваи служили городу на Неве, а на Московском проспекте находился грузовой трамвайный парк.
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Туристический трамвай «Американка». Трамвай, работающий на маршруте «Первый туристический» (Т1). Для путешествия по центру Петербурга неслучайно выбрана модель классического ленинградского вагона ЛМ-33 (в народе – «американка»). Любимый городской трамвай ЛМ-33 работал рекордные 45 лет, застал военные годы, разделил с ленинградцами горести блокады и счастье Великой Победы. Реплика вагона ЛМ-33 вышла на маршрут «Первый туристический» в ноябре 2019 года. Сейчас в городе на Неве два трамвая-реплики данной модели.
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Троллейбус ЯТБ-1 (1936 года выпуска). Талисман и ровесник петербургского троллейбусного движения, которому в этом году исполняется 85 лет. Единственный в мире сохранившийся троллейбус с деревянным кузовом. Троллейбусы именно этой модели открывали движение в Ленинграде в октябре 1936 года. Сразу позиционировались как транспорт повышенной комфортности. Системы отопления, мягкие сиденья, уютные занавески на окнах, и, что самое главное, строго фиксированная пассажировместимость, выгодно отличали троллейбус от других видов общественного транспорта.
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Троллейбус ЗиУ-5 (1967 года выпуска). Стильный и вместительный троллейбус, разработанный в конце 1950-х годов. По сравнению с моделями предыдущих лет выпуска, он обладал такой разгонной динамикой, что мог свободно двигаться на равных с легковыми автомобилями. Будущий экспонат Музея городского электрического транспорта ЗиУ-5 был обнаружен в 1991 и в начале нулевых обрёл новую жизнь.
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Троллейбус ЗиУ-9 (1980 года выпуска). Представитель самого многочисленного троллейбуса в мире – всего было построено 42 тысячи машин этого семейства. Даже сейчас троллейбусы ЗиУ-9 можно встретить в Венгрии, Аргентине, Греции и Болгарии. Для своего времени – начала 1970-х гг. – троллейбусы отличались более плавным ходом, комфортом как для водителя, так и для пассажиров, простотой в ремонте.
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Троллейкар КТГ-1 – лаборатория контактной сети (1976 года выпуска). Грузовой троллейбус с двигателем внутреннего сгорания. Для большинства городов, в том числе и Ленинграда, троллейкары КТГ-1 были экзотикой, они неизменно привлекали к себе внимание своим необычным внешним видом. Экспонат Музея городского электрического транспорта троллейбус КТГ был выпущен в 1976 году, эксплуатировался для грузоперевозок в течение двух лет, затем был переоборудован под лабораторию контактной сети. Самый старый троллейкар в России.