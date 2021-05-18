Водители старейшего в городе Троллейбусного парка № 1 победили в конкурсе профмастерства

В Горэлектротрансе подведены итоги ежегодного городского конкурса профессионального мастерства водителей троллейбуса. Символично, что в год 85-летия петербургского троллейбуса все три первых места заняли представители Троллейбусного парка № 1. Именно этот парк открывал троллейбусное движение в нашем городе 21 октября 1936 года. Первый в Ленинграде троллейбус вышел с Сызранской улицы, 15, где сейчас располагается вторая площадка 1-го троллейбусного, и где по традиции проложена конкурсная трасса. Золотым и серебряным призёрами стали новички соревнования, а обладатель третьего места шёл к лидерству 4 года.

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Победители конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса-2021»:

I место: Олег Остапенко, 32 года.

Стаж работы в Горэлектротрансе: 1 год, 6 мес.

Участие в конкурсе: первое.

«Эмоции самые лучшие! Шёл к этому, тренировался. С самого начала рассчитывал только на победу, всем говорил, что первое место возьму, а мне отвечали: да ладно, мол, были уже такие. Потом уже во время тренировок стал понимать, что это всё сложнее, думал, просто постараюсь выступить как можно лучше. А в итоге получилось первое место. Во-первых, тренировки постоянные, наставники помогали, поддержка, а самое главное – желание. И немного удачи!»

Интересно, что поболеть за победителя пришла вся семья Олега Остапенко в полном составе – жена Вероника, сын Василий и младшая дочь Варвара. Чтобы поддержать своего мужа и папу, они специально приехали из Ставрополя.

II место: Михаил Бибиков, 28 лет.

Стаж работы в Горэлектротрансе: 3 года, 6 месяцев.

Участие в конкурсе: первое.

«Я понимал, что достаточно хороший водитель, и решил попробовать себя в конкурсе. Правда, ожидал попасть в десятку, чтобы повысить классность. Эмоции? Я ещё не понял, если честно! Радость, конечно, что всё-таки именно тройка призёров. Это лучшее, что могло быть для меня. Такого успеха с первого раза удалось добиться благодаря нашим учителям, наставникам – Станиславу Маркову и Олегу Иванову. Они объясняли, показывали, тренировали. Очень долго готовились, очень много нервов было потрачено, было страшно, что это всё зря. Но всё удалось, всё хорошо!»

III место: Антон Бонтя, 36 лет.

Стаж работы в Горэлектротрансе: 3 года, 7 месяцев.

Участие в конкурсе: четвёртое.

«Эмоций много разных, и мне не подобрать нужных слов, чтобы их выразить! Во-первых, это радость – я хотел попасть в тройку, чтобы автоматом получить следующий класс. Во-вторых, волнение, конечно. Для меня это уже четвёртый конкурс, все они сложные, очень сложные, а волнение – одинаковое, даже, наверно, больше от конкурса к конкурсу. И как с ним справиться – задача нерешаемая для меня».

Финал конкурса профессионального мастерства проводился на специально оборудованной трассе на территории второй площадки Троллейбусного парка № 1 на Сызранской улице. В этом году организаторы изменили часть традиционных испытаний. Так, в программу был добавлен спринт – водители соревновались друг с другом на скорость, а победитель определялся по олимпийскому принципу. Победителем этой номинации стал бронзовый призёр Антон Бонтя.

Особой изюминкой в год 85-летия петербургского троллейбуса стало участие в конкурсной программе раритетного троллейбуса ЗиУ-5 1967 года выпуска из коллекции Музея городского электрического транспорта. Каждому участнику была предоставлена возможность пройти трассу на музейной машине. В необычном ретрозаезде лучшей стала Юлия Ермолаева из Троллейбусного парка № 3.

О том, как проходил первый день финала, можно прочитать здесь: https://www.electrotrans.spb.ru/novosti/2021/2200_voditeli_trolleybusa_peterburga_sorevnuutsya_za_zvanie_luchshego