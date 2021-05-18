Водители троллейбуса Петербурга соревнуются за звание лучшего

18 мая в петербургском Горэлектротрансе стартовал двухдневный финал городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель троллейбуса». Молодые профессионалы из всех пяти троллейбусных парков проходят испытания на специально оборудованном полигоне на Сызранской улице - именно здесь появился первый в городе троллейбусный парк. Особую праздничную атмосферу финалу создают сюрпризы, которые организаторы конкурса подготовили для участников в год 85-летия петербургского троллейбуса.

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В этом году организаторы конкурса изменили часть традиционных испытаний. Так, теперь снова важна скорость прохождения участков трассы: за каждую лишнюю секунду дают штрафные баллы. От этого соревнования кажутся ещё более динамичными: не каждый день увидишь срывающиеся с места троллейбусы, входящие в повороты с визгом тормозов. При этом важно качественно пройти все этапы трассы, например, не задев конусы и правильно подъехав к «остановкам».

И эксперты, и старожилы – участники предыдущих лет – говорят, что трасса сложнее. Помимо заезда в «бокс» задним ходом непосредственно перед финишем добавлен ещё один «бокс», из которого надо выехать обратно, не зацепив условные «стены». А перед этим водители проходят «змейку», проезжают над «канавой» и ещё успевают побывать на «остановке общественного транспорта».

Испытания – вовсе не развлечения ради, а именно для повышения профессионального мастерства. Ловкость, точность, умение маневрировать – всё это ежедневно требуется в непростой дорожной обстановке современного Петербурга, отметил директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, обращаясь к участникам перед жеребьёвкой:

«То, что вы делаете каждодневно на линии, можно научиться делать с высоким качеством, только ставя себя в стрессовую ситуацию, в которой вы сегодня и будете находиться: когда потеешь не только от тепла и не от физической нагрузки, а от нервов. И если в таких экстремальных условиях всё получается, то тогда и во всех остальных - получится на 100%».

Для второго дня конкурса 19 мая организаторы подготовили ещё два новых испытания. В честь 85-летия петербургского троллейбуса водителям предлагается пройти трассу на ЗиУ-5 – бирюзовом ретротроллейбусе 1967 года выпуска из коллекции Музея городского электрического транспорта. Конечно же, в испытании на музейной машине будет важна не скорость, а сам факт прохождения трассы, ведь полувековой троллейбус сильно отличается от современных по управлению. А вот быстрое прохождение трассы пригодится при парном спринте – это испытание второго дня конкурса также новинка петербургских соревнований.