Научно-технический совет петербургского Горэлектротранса станет базовым для МАП ГЭТ

Представители петербургского Горэлектротранса приняли активное участие в деловой программе международной выставки «Электротранс-2021», традиционно прошедшей в рамках Российской недели общественного транспорта с 12 по 14 мая. Выставка является самым большим, важным и значимым ежегодным отраслевым выставочным мероприятием в России, организуемым Международной ассоциацией предприятий городского электрического транспорта. В рамках выставки состоялись обсуждение важных тем отрасли, ознакомление с новинками подвижного состава и инфраструктуры, а также собрание членов МАП ГЭТ, на котором было принято решение о создании научно-технического совета на базе НТС Горэлектротранса.

Открывая выставку «Электротранс», директор СПб ГУП «Горэлектротранс» и президент МАП ГЭТ Денис Минкин отметил возрастающую роль ГЭТ и подчеркнул, что будущее всегда будет за городским электрическим транспортом, каким бы он ни был. Со временем меняться будут только способы подачи электроэнергии и принципы управления – в сторону роботизации. А преимущества будут оставаться прежними: быстрое, качественное, безопасное перемещение и экологичность.

На выставке «Электротранс» представители отрасли ознакомились с новым подвижным составом от различных производителей, современными технологиями в области путевого хозяйства и инфраструктуры, другой продукцией ГЭТ.

В рамках деловой программы Денис Минкин провёл круглый стол «Новая модель структуры правового регулирования в сфере автомобильного и городского электрического транспорта. Льготное приобретение подвижного состава. Новый подвижной состав для российских перевозчиков». С докладами на круглом столе выступили президент ассоциации «Единая транспортная система «Автобусные линии страны» Борис Лоран, заведующий научно-исследовательским отделом экономики транспорта ОАО «НИИАТ» Антон Белогребень, главный конструктор ЗАО «Штадлер-Минск» Алексей Ковецкий, начальник отдела по развитию и маркетингу АО «УКВЗ» Елена Яремчук.

Слева направо: исполнительный директор МАП ГЭТ Виктор Мишин и директор СПб ГУП «Горэлектротранс», президент МАП ГЭТ Денис Минкин.

Начальник отдела перспективного развития Службы технической политики Горэлектротранса Андрей Уланов выступил на выставке с докладом на тему «Европейские тренды развития трамвая и ЛРТ», а также рассказал о развитии в Петербурге сети троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Начальник Энергохозяйства Горэлектротранса Александр Щербань представил доклад о существующих инструментах содержания инфраструктуры энергоснабжения городского электрического транспорта и современных требованиях, предъявляемых к ним. Начальник Службы пути Олег Востриков выступил на круглом столе «Строительство и модернизация рельсовых путей. Стрелочный электропривод». Заместитель начальника Службы компьютерных технологий, связи и коммуникаций Александр Фигичев представил доклад о технологиях оплаты проезда, используемых на городском электрическом транспорте Петербурга.

В рамках выставки «Электротранс» также состоялось ежегодное собрание членов Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта. В числе прочего на нём было принято решение о создании в МАП ГЭТ научно-технического совета (НТС). Базой для него послужит действующий с 2020 года научно-технический совет СПб ГУП «Горэлектротранс», в который входят производители подвижного состава, бортовых систем, систем энергетики, телемеханики, управления, технологий путевого хозяйства, представители науки и учебных заведений. Одной из основных задач НТС станет координация деятельности между эксплуатирующими организациями и предприятиями промышленности в целях интенсивного инновационного развития.

Фото: Сергей Китаев, Андрей Уланов