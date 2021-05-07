Работники Горэлектротранса увидели фильм «Трамвай идёт на фронт» на большом экране

Новый документальный фильм о блокадном трамвае был показан 11 мая в концертном зале у Финляндского вокзала, его посмотрели более четырёхсот работников ГЭТ. Просмотр был организован Молодёжным советом Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» по инициативе директора предприятия Дениса Минкина. Премьера картины петербургского писателя и журналиста Анатолия Аграфенина состоялась на киностудии «Ленфильм» в преддверии 79-летия пуска трамвая в блокадном Ленинграде.

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На просмотр фильма «Трамвай идёт на фронт» в концертном зале у Финляндского вокзала собрались представители всех трамвайных и троллейбусных парков, подразделений и служб – всего более 400 человек. Посмотреть ленту пришли также учащиеся школы № 543 Московского района, изучающие тему блокадного трамвая и принимающие участие в памятных мероприятиях петербургского Горэлектротранса. Перед началом показа директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин подчеркнул особую миссию картины:

«Этот фильм из разряда тех, что заставляют сильно задуматься. Он о том, что происходило в нашем родном городе всего лишь 75 лет назад. Возможно, этот период кажется очень фундаментальным, длинным, соизмеримым с историей развития человечества. Но на самом деле 75 лет назад жили такие же люди, как и мы. Вы их увидите, столетняя бабушка будет рассказывать, что она ела тогда…. Это не фантастика, не сказка, это было с нашими родителями и предками. Поэтому иногда надо смотреть такие вещи, и чётко, вживую, до дрожи, до мурашек на спине понимать, как это всё было. Попробуйте поверить в этот фильм, он достоин того, чтобы ему верить».

Автор сценария фильма Анатолий Аграфенин, рассказывая о создании картины, отметил, что не ставил цель снять фильм к определённой дате. Тем более символичным оказалось то, что работа над ним была завершена к 15 апреля, к 79-й годовщине возобновления движения трамвая в блокадном Ленинграде.

«Прежде всего мы хотели внятно и подробно рассказать историю ленинградского трамвая, - отметил Аграфенин. - Потому что с кем из ленинградцев-петербуржцев не разговариваешь, все говорят, что очень любят трамвай. С точки зрения большого кино трамвай представлен хорошо. Он присутствует во многих ленинградских фильмах. Бортко, снимая «Собачье сердце» и «Мастера и Маргариту», действие которых происходило в Москве, все натурные съёмки проводил в Ленинграде – Петербурге. И трамвай там как раз ленинградский. А документальных фильмов не так много. Много сюжетов телевизионных, в интернете, а фильм про трамвай вышел только один, в 1973 году - «Трамвай идёт по городу», его сняла ленинградский кинематографист Людмила Станукинас. Трамвай достоин того, чтобы о нём снимали фильмы дальше и дальше, дай бог, чтобы их было много».

Анатолий Аграфенин сообщил, что сразу после премьеры фильм пригласили на Московский международный кинофестиваль 30 апреля, где он получил хорошие отклики. В ближайшем будущем планируется показ картины на кинофестивалях в Бордо и «Западные ворота» в Пскове. В сентябре, к 80-й годовщине начала блокады Ленинграда, ленту также планируется показать по одному из городских телеканалов.

По окончании просмотра работники Горэлектротранса поблагодарили автора и создателей фильма аплодисментами.

«Мне кажется, в таких фильмах всегда самое главное – это воспоминания участников событий, - рассуждает директор Трамвайного парка № 3 Артём Михайлов. - Кадры - это кадры, а вот интервью с людьми, которые участвовали - это самое трогательное и щемящее. Я считаю, что это нужный фильм, такие фильмы нужно смотреть и снимать, чтобы была жива память о том, что мы сделали для победы. А самое главное – знакомить с этим молодёжь!»

«Очень интересно было погрузиться в ту атмосферу! Я сам приезжий, поэтому для меня всегда интересна история города, блокадного Ленинграда. Я мало что знаю об этом – и вот просветился», - рассказал водитель Троллейбусного парка № 1 Антон Бонтя.

«Фильм очень интересный, познавательный, очень понравился! Я про трамваи тоже очень мало знаю, потому что мы всё-таки троллейбусники, а тут все объяснили, рассказали…. Больше всего впечатлило, что люди, пережив такие тяжёлые времена, не упали духом и возобновили движение трамвая, что тоже повлияло на победу», - отметила водитель Троллейбусного парка № 1 Светлана Селезнёва.

Водители Антон Бонтя и Светлана Селезнёва с автором фильма

«Я очень благодарна, что этот фильм есть, надеюсь, что его многие посмотрят. Потому что нынешнее поколение не понимает до конца, что происходило. Свои эмоции я даже не могу передать словами… Просто до дрожи!» - поделилась своими впечатлениями начальник Центрального архива СПб ГУП «Горэлектротранс» Галина Иванова.

«Фильм хороший, нужный, таких уже давно не делали, - подчеркнул главный инженер Трамвайного парка № 5 Станислав Гродников. - Единственное, чего мне не хватило – это наших парковских ветеранов: водителей, тех, кто крутил гайки на вагонах, обслуживал, выезжал на линию. Они ещё живы, их мало осталось, но им есть, что рассказать. Я с ними вырос здесь, в парке, я помню, как наши женщины надевали свои “иконостасы”. Здесь она ходила с платочком-молоточком, по колёсам стучала, а когда на 9 Мая надевала свой китель – вот тогда слезу прошибало. А так отличный фильм! 45 минут – вся информация донесена».

Станислав Гродников, главный инженер Трамвайного парка № 5

Напомним, фильм «Трамвай идёт на фронт» создавался при поддержке городского правительства и с участием Горэлектротранса. Автор собрал уникальные архивные кадры военной поры и воспоминания жителей блокадного Ленинграда. Особое место заняли в фильме Музей городского электрического транспорта и исторические трамваи – участники и свидетели блокады.