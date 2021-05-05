«Трамвай Победы» сегодня курсирует в Купчино

«Трамвай Победы» вышел на сегодня на маршрут №62. Совместную акцию для пассажиров организовали петербургский Горэлектротранс и подростково-молодёжный досуговый центр «Фрунзенский» в честь 76-й годовщины Великой Победы.

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На улицах Ярослава Гашека и Бухарестской пассажиров «Трамвая Победы» сегодня встречали волонтёры с цветами и шариками. Празднично украшенный вагон вышел на маршрут №62. В салоне – хор, баянист и другие исполнители – пассажиры, ведь репертуар знают без исключения все: «День Победы», «Катюша», «Смуглянка»… Бесплатные сборники песен раздавала Алиса Сироткина – она учится в Ленинградском областном колледже культуры и искусства и проходит практику в молодёжном центре. Для Алисы участие в акции «Трамвай Победы» - первое:

«Трамвай играл важную роль для Ленинграда, поскольку был единственным транспортом, который работал, дал возможность выжить, бороться в сложное время. Моя бабушка была блокадницей. Эта акция позволила вспомнить песни, которые помогали ей и другим ленинградцам во время войны. Эти песни особо пронзительные…»

Акция «Трамвай Победы» в этом году также проходила 27 января: школьники Фрунзенского района провели её к 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В салоне трамвая 62-го маршрута звучали аудиозаписи стихов о Великой Отечественной войне, а волонтёры раздавали пассажирам ленточки Ленинградской Победы.

Напомним, в преддверии Дня Великой Победы 5 мая работники Горэлектротранса приняли участие в торжественно-траурной церемонии на Пискарёвском мемориальном кладбище. Сотрудники предприятия, ветераны и студенты Учебно-курсового комбината возложили цветы к подножию монумента «Мать-Родина» и к стеле на Аллее Памяти, посвящённой подвигу работников Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома (ТТУЛ).