«Вспомним о войне». Специальный проект ко Дню Победы

В петербургском Горэлектротрансе бережно чтут свою историю, особенно её военные страницы. Бесценное достояние предприятия – это наши ветераны. Многие из них до сих пор в строю: встречаются с молодёжью в парках, участвуют в Акциях Памяти в Музее городского электрического транспорта, приходят на Пискарёвское мемориальное кладбище, чтобы почтить память своих коллег. Вспоминают своё военное и блокадное прошлое. В Троллейбусном парке № 1 решили систематизировать эти воспоминания, чтобы сберечь их для истории. Так родился проект «Вспомним о войне».

Джанна Константиновна Карапетян

Работала в Троллейбусном парке № 1 кондуктором, оператором котельной.

«Когда началась Великая Отечественная война, мы жили на набережной Фонтанки, 26, кв.10. Когда моего отца призвали на фронт, в этот же день мама решила сделать на память фотографию семьи. На фото никто из нас не улыбался, потому что до этого мама плакала, не хотела отпускать отца. Это было последнее фото семьи, потому что отец погиб и не вернулся с войны. Всю войну из Ленинграда мы не выезжали, мама работала на Главной водопроводной станции. В октябре 1941 года на станции произошли крупные разрушения от артобстрелов фашистскими самолётами. Всем ленинградцам пришлось вручную добывать себе воду из Невы. Мама ушла работать на завод. Самым страшным моментом за время блокады для меня был момент, когда меня хотели украсть – вероятно, для того, чтобы впоследствии съесть. Дело было так: мама несла в ясли меня и мою сестру, привязанных к груди длинным полотенцем. Из подворотни выбежал мужчина и схватил меня. Я думаю, что именно меня, а не сестру, потому что я создавала впечатление упитанного ребенка, потому что была опухшая от голода. Мама закричала, и на наше счастье мимо проходил военный, который побежал за похитителем. Поняв, что военный может убить, мужчина выбросил меня в снег и убежал. Мама скорее меня схватила и побежала к яслям, так я осталась жива. На фото слева направо моя мама Вера Давыдовна Огулова, далее я, моя сестра-двойняшка Наталья, мой отец Огулов Константин Иванович. Моя сестра Наталья умерла от голода в тоже время, что и отец погиб на фронте. Мне сейчас 82 года, и я думаю, что буду жить ещё очень долго, ведь, как мне сказала моя близкая подруга, я должна прожить жизнь и за Наталью. Моя мама после войны работала в Троллейбусном парке № 2 кондуктором. Хочу пожелать всем, чтобы они прожили всю свою жизнь без войны».

Абрам Генрихович Гуткович

С 1968 по 2010 гг. работал в Троллейбусном парке № 1 инженером производственно-технического отдела.

«Служил я в 9-м отдельном мотоинженерном батальоне. Нас называли «пионерами», потому что мы были всегда впереди всех. Фашисты поставят мины, мы их разминируем, для того, чтобы наши войска могли беспрепятственно пройти дальше. Были специальные штурмовые отряды, которые взрывали дзоты с фашистами. Воевал я на Южном фронте. Из запаса призвали в наш батальон людей постарше меня, и они мне всегда говорили: «Сынок, не лезь вперёд, вначале мы». О войне не люблю говорить, так как там ничего хорошего не было. Мне очень повезло. Никогда не прятался ни за чьи спины, но войну прошёл без ранений. После освобождения Севастополя нас оставили в Крыму и готовили к отправке в Венгрию, но война окончилась. Начал служить в звании лейтенанта, а окончил капитаном. Получил орден Красной звезды, а также Великой Отечественной войны I и II степени. В июне 1945 года женился и прожил со своей супругой 71 год. С 1945 по 1968 год продолжал служить в инженерных войсках и закончил службу в звании полковника. Хочу пожелать всем работникам мирного и чистого неба над головой, а также благополучия в жизни».

Нина Ивановна Фещенко

Работала в Троллейбусном парке № 1 приёмщиком троллейбусов.

«До мая 1942 года я вместе с мамой Варварой Степановной Антонюк была в Ленинграде, мы жили в Красногвардейском районе, на улице Строителей, д.1. Мама во время блокады работала при столовой завода. В начале мая 1942 года на барже нас вывезли по Ладоге из Ленинграда и далее отвезли в Ярославскую область. Мой отец Иван Остапович Антонюк прошёл войну до Польши в звании сержанта, он был танкист. В 1944 году был ранен и доставлен в госпиталь в Ленинград. В 1945 году мы с мамой вернулись в Ленинград. Наш район был пустой, людей и зданий вокруг не было. Зимой 1946 года мне было 5 лет, и самым ярким впечатлением для меня был момент, когда на Кондратьевском проспекте от кинотеатра «Гигант» до Арсенальной поставили виселицы, и стали через каждые 20 метров вешать военных преступников (фашистских офицеров). Желаю, чтобы все помнили о том, что пришлось пережить людям во время войны, и конечно же, чтобы это никогда не повторилось»..

Фёдор Николаевич Герасимов

Работал в Троллейбусном парке № 1 водителем, водителем-наставником, приёмщиком троллейбусов.

«Когда началась война, я был в Ленинградской области, в деревне Большие Бучки. Мне было 11 лет, я собирался отдохнуть летом и пойти учиться в 6 класс, учебники мои уже были приготовлены, но доучиться мне так и не довелось. Линия фронта проходила в 5 километрах от нас. Со второго мая 1942 года начались воздушные бои, рядом с моей деревней был военный госпиталь, который был переполнен ранеными, и фашисты не успокоились, пока не уничтожили его. Были дни, когда взрывалось всё вокруг и казалось, что это никогда не кончится. Мы прятались в лесу. Бывало, разведёшь костёр и слышишь, как летит самолет, и скорее бежишь подальше от костра, только отбежишь, и на месте костра уже воронка от снаряда. В лесу мы прятались всей семьёй: мама – Анна Митрофановна, моя сестра – Мария и брат Александр. Как только моему брату исполнилось 18 лет, он ушёл на войну в 1942 году. На фронте он служил связистом и погиб в сражении около железнодорожной станции Пола. 10 июля 1942 года нас эвакуировали в Молотовскую область (ныне Пермская) в деревню. Там мы всей семьей работали в колхозе, и поэтому я считаю, что нам повезло. Я развозил молоко, мама занималась приготовлениями и посадкой ржи, сестра работала кладовщиком. 24 июля 1949 года я ушёл в армию и служил на Украине, в городе Ужгород. После службы я вернулся в Ленинград и устроился в пожарную команду № 9 Балтийского завода, охранял суда от пожаров. В 1955 году я пришёл на работу во 2-й троллейбусный парк водителем троллейбуса, затем перевёлся в 1-й троллейбусный парк. После того, как я отработал водителем 21 год, меня перевели в наставники. После 25 лет работы водителем-наставником я перешёл работать на приёмку троллейбусов, где отработал ещё 10 лет. Всего 56 лет работы в электрическом транспорте. Самый мой любимый маршрут был № 15 - от Сызранской улицы до Смольного. Всем сотрудникам я хочу пожелать, чтобы они были трудолюбивые, честные, очень любили свою работу, а главное ценили её!»

Алевтина Васильевна Тамбовцева

Работала в Троллейбусном парке № 1 мойщиком-уборщиком подвижного состава.

«Из блокадного Ленинграда нас эвакуировали в июле 1942 года в Кемеровскую область. Помню, что руки у меня были настолько худенькие, что могли пролезть, наверно, в любую щёлочку. Когда везли нас по Ладоге, моя мама Вера Яковлевна прятала меня, мою сестру Зиночку и братика под длинный подол платья и говорила, что если умрём, то все вместе. В 1947 году моя мама умерла от рака желудка. Перед похоронами я подошла к столу, где лежала мама, но не осознавала, что её больше нет. И сейчас у меня нет возможности прийти к ней на могилу, так как на месте захоронения теперь проходит Байкало-Амурская железная дорога. Мой брат Андрей уже был совершеннолетний и мог жить самостоятельно. Мою старшую сестру Зинаиду (на тот момент ей было 10 лет) забрала мамина сестра Анна Яковлевна. А меня отправили в детский дом на Болотную улицу в Ленинград. Впоследствии перевели в детдом на улицу Чайковского, 45, где я была до 1956 года. Всем сотрудникам я желаю крепкого здоровья и всего только самого лучшего в жизни».

Зинаида Иосифовна Седицкая

Работала в Троллейбусном парке № 1 оператором котельной.

«Когда началась война, мы жили с мамой Прасковьей Ивановной Сидоровой на Петроградской стороне. Дом наш был разрушен. Нас в 1943 году эвакуировали по Ладоге под Волховстрой, в деревню Хотово. Отец был на фронте. Помню, что всю блокаду я не знала и не понимала, что такое сладкий чай. Больше всего меня поражало, что мама до самой смерти хранила мешочек сухарей. Отец мой Иосиф Иванович Сидоров вернулся с фронта героем, у него было много медалей. Моя мама умерла от сердечного приступа рано, в 40 лет. Отец сразу же женился, а отношения с мачехой у меня не сложились, и я жила отдельно. Потом я узнала, что моего брата выгнали на улицу, и он бегал вместе с беспризорниками. Я скорее забрала его себе. Поняла для себя, что человек может вернуться с войны героем, но жизнь может показать обратную сторону медалей. Иногда я пишу стихи, вот одно из них:



Мешочек сухарей - как странно:

Висит и сохнет постоянно,

И ночь, и день, и круглый год,

А время всё течёт, течёт…

Война, бомбёжка, жуткий голод –

Как страшный сон для тех, кто молод.

Зачем, бабуля, сухари?

Другое время – посмотри:

Всего есть вдоволь, ешь и пей,

Придумай что-то поновей.

Зачем мешочек сухарей?

А дело тут не в сухарях.

Остаток страха на дверях,

Напоминанье о войне.

Хранить бы мир на всей земле…

Мешочек сухарей – набат,

Чтоб голод не вернуть назад.

Так жить, чтоб всем войны не знать,

А только землю украшать».

Добавим также, что в строю ветеранов Троллейбусного парка № 1 - Борис Лерман, водитель первого ленинградского троллейбуса ЯТБ-1. В биографии Бориса Иосифовича тесно переплелись блокадная юность, труд на оборонных заводах, война с фашистами, работа на транспорте. О своей жизни, на которую пришлись великие и драматичные события XX века, Борис Лерман рассказал в воспоминаниях «Судьба блокадника и солдата». В год 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады эти воспоминания по инициативе Горэлектротранса были переданы Президентской библиотеке, и в настоящее время входят в раздел «Память о Великой Победе». 24 июня 2020 года Борис Иосифович Лерман отметил своё 95-летие.

Б.И. Лерман на церемонии передачи своих воспоминаний Президентской библиотеке

Пресс-служба выражает благодарность за помощь в подготовке материала председателю профкома Троллейбусного парка № 1 Наталье Александровой.